Азербайджан внес большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

В тот период из Азербайджана на фронт отправилась 681 тысяча человек, в том числе 11 тысяч женщин, 350 тысяч из них погибли на полях сражений.

За воинскую доблесть и подвиги, совершенные во время войны, 128 уроженцев нашей страны были удостоены звания Герой Советского Союза. За героизм и мужество, проявленные на фронтах Великой Отечественной, свыше 170 тысяч воинов из Азербайджана были награждены боевыми орденами и медалями.

В годы войны наша республика была главным поставщиком нефти и нефтепродуктов для всего Советского Союза. Наши нефтяники производили до 80% топлива, направляемого на военные нужды. За весь период Великой Отечественной на фронт было отправлено свыше 75 млн тонн бакинской нефти.

Как заявил Маршал Советского Союза Георгий Жуков, «нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом»

В годы войны в Азербайджане производилось свыше 130 видов оружия и боеприпасов, жители республики из личных сбережений собрали и передали в Фонд обороны СССР 15 кг золота, 952 кг серебра и 320 млн рублей. Также на фронт было отправлено 1,6 млн необходимых товаров и 125 вагонов теплой одежды. Не покладая рук на передовой трудились азербайджанские врачи, которые вернули в строй свыше 1,5 млн военнослужащих.

Подвиг воинов и тружеников тыла, прошедших суровые военные годы, не забыт и сегодня. В нашей стране герои войны и тыла окружены вниманием и заботой государства.

Как заявил 1news.az глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения АР Эльман Бабаев, сегодня в Азербайджане проживают 763 ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Он также отметил, что в стране проживают 12 тысяч 549 вдов погибших на войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лиц, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в период войны, работников специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лиц, награжденных соответствующей медалью и нагрудным знаком «За оборону Ленинграда» и переживших блокаду Ленинграда.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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