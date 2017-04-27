В четверг, 27 апреля, в Милли Меджлисе проходит «круглый стол», посвященный ограничению использования табачных изделий.

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии директор Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Джейхун Мамедов указал, что 36% мужчин в Азербайджане курят сигареты.

По его словам, курение в общественных местах и на работе оказывает негативное влияние на 77% некурящих мужчин и дома – на 41% женщин. «В Азербайджане 7% подростков курят сигареты, 29% некурящих подростков подвергаются негативному влиянию дома, 41% некурящих подростков – в закрытых и общественных местах», - сказал он.

Он указал, что в закрытых помещениях, даже если есть система кондиционирования воздуха, невозможно предотвратить негативное влияние дыма сигарет на здоровье некурящих граждан. «В 10 странах Европы введены всесторонние запреты на курение», - сказал он.

По словам Дж.Мамедова, утверждения о том, что запрет на курение в общественных местах повлияет на развитие туризма, беспочвенны. «Озвучиваются мысли о том, что запрет на курение в кафе и ресторанах якобы приведет к уменьшению туристического потока в Азербайджан. Однако сегодня прибывающие из стран ЕС туристы негативно оценивают использование сигарет в ресторанах», - сказал он, отметив, что курение в общественных местах нарушает конституционные права граждан.

Напомним, что 14 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий». Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.

Подобные запреты уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и др.

Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

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Эльшан Рустамов, Г.Р.