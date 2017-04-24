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Общество

В Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогаз 24.04.2017 17:49

В Баку сотрудники Полка полиции быстрого реагирования, не задумываясь о возможной опасности, эвакуировали жильцов горящего дома, не имевших возможности выбраться из него самостоятельно.

В ночь с 24 на 25 апреля, приблизительно в 02.00 в многоэтажном здании на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку произошел пожар.

Первым валивший из многоэтажки густой дым заметили сотрудники полка быстрого реагирования - сержанты полиции Ибрагим Мамедов, Рашад Мустафаев и Асиф Мамедов, которые в это время несли службу на территории, сообщает lent.az. Они оперативно проинформировали о происшествии дежурные части Полка полиции быстрого реагирования и Управления полиции Низаминского района, а также МЧС и Скорую помощь.

Личный состав 5-го патрульного подразделения Полка полиции быстрого реагирования прибыл на место ЧП первым.

Как рассказал позже сержант полиции Ибрагим Мамедов, один из родителей спустился из горящего здания сам, не сумев взять с собой ребенка: «Добежав до квартиры, я дернул на себя дверь, но ручка, сломавшись, осталась у меня в руках. Дверь, изготовленная из легкого материала, быстро расплавилась».

По его словам, взяв на руки ребенка, он заметил, что у того от едкого дыма начинается удушье: «Я снял свой противогаз и надел на ребенка, чтобы он не надышался продуктами горения. Спустившись вниз, я почувствовал себя плохо, и понял, что отравился».

… Огонь был потушен приблизительно через 40 минут.

Из здания в общей сложности было эвакуировано более 50 человек, в том числе 8 детей.

«На миг мы оказались лицом к лицу со смертью. К счастью, при происшествии никто не пострадал», - сказал Ибрагим Мамедов.

Героические полицейские с диагнозом «отравление» были доставлены в Республиканский токсикологический центр, и после соответствующего лечения отпущены домой.

Как сообщалось ранее, сегодня рано утром в пятиэтажном здании в Ясамальском районе Баку также произошел пожар, на месте происшествия пожарники обнаружили тело Асланова Акпера Адиль оглу, 1945 года рождения.

Ф.Багирова

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