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Общество

Скончался известный польский специалист по современной истории Азербайджана 16.02.2017 14:52

Скончался польский историк, специалист по изучению Южного Кавказа Тадеуш Свентоховский (Tadeusz Swietochowski).

Об этом в четверг сообщил профессор Эван Сигл (Evan Siegel), член редакционной коллегии журнала, посвященного Азербайджану, «The Journal of Azerbaijani Studies».

«Мой дорогой друг и руководитель, друг Азербайджана, польский патриот, гуманист и академик пан Тадеуш Свентоховский освободился от своих страданий. Да хранит Господь его душу», - написал Эван Сигл на своей странице в Фейсбуке.

Тадеуш Свентоховский был почетным профессором истории Монмутского университета, преподавал в Варшавском университете, является почетным членом Общества изучения Центральной Евразии (CESS).

Свентоховский считался ведущим специалистом по новейшей истории Азербайджана, имеет звание почетного доктора азербайджанского Университета «Хазар», а также Бакинского государственного университета.

Среди наиболее известных работ профессора – монография 1985 года «Азербайджан в составе России, 1905 – 1920: выстраивание национальной идентичности в мусульманском обществе» (книга была переиздана в 2004 году). За ней последовала публикация в 1995 году книги «Россия и Азербайджан. Пограничная страна в процессе развития».

Польский профессор также является соавтором «Словаря истории Азербайджана», вышедшего в свет в 1999 году. На польском языке в 2006 году вышла книга Свентоховского об Азербайджане в серии «История государств мира в XX веке».

Елена Остапенко, Э.Т.

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