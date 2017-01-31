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Общество

Призыв о помощи. Жизнь близнецов в опасности: мальчики мечтают вырасти, но… - ФОТО 31.01.2017 18:06

Алтаю и Мардану Мамедовым – всего 9 лет, из них больше 8 лет они являются пациентами Республиканского центра талассемии.

Болезнь дала о себе знать, когда мальчикам было всего по 9 месяцев. И все это время семья надеялась найти возможность вылечить детей окончательно. Но для этого необходима операция по трансплантации костного мозга…

У Алтая и Мардана – бета-талассемия, причем, вариант «большая талассемия CD8(-AA)»,  считающаяся одной из тяжелых форм заболевания.

Родители писали во все инстанции, но, к сожалению, операции по трансплантации костного мозга в Азербайджане стали проводиться только недавно, и для ее проведения необходим донор, а его найти среди родственников не удалось. По законодательству же привлечение зарубежных доноров запрещено. Родителям мальчиков посоветовали обратиться в клиники Турции, и в одной из них на их проблему откликнулись. Семье удалось связаться с клиникой Medikal Park Antalya в Турции, где им сумели найти донора.

Теперь дело лишь за тем, чтобы собрать необходимую сумму денег, а она немалая. Для прохождения всего курса лечения, включающего обследование и необходимую терапию до операции (2 месяца), саму операцию и полгода последующего наблюдения, а также донора, необходима сумма порядка 200 тысяч долларов (на обоих братьев). 

Семье сделали скидку (почти 70 тысяч долларов), но сумма все равно остается для них нереальной. В семье работает только отец, к тому же растет полуторагодовалая дочь, которая, к слову, была зачата и рождена в надежде, что девочка сможет  стать донором для братьев. Однако надежды не оправдались, но, слава Богу, талассемией младшая дочка не страдает.

Собирать нужную сумму семья начала почти год назад, но на сегодняшний день удалось собрать лишь 1600 долларов. А время идет, и оно, увы, играет, против Алтая и Мардана. У них уже наблюдаются сложности в учебе из-за почти постоянного плохого самочувствия. А мальчики мечтают вырасти и стать опорой и поддержкой своей семье.

Мы публикуем скрины медицинских документов, а также банковские реквизиты. Возможно, кто-то откликнется на призыв о помощи Алтая и Мардана, которым всего девять лет, и которые очень хотят жить.

Контактный телефон: (055) 440-47-11 (Асаф, отец мальчиков)

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова

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