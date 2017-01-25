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Общество

Бакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТО 25.01.2017 17:48

Процесс реконструкции Бакинского железнодорожного вокзала практически завершен.

На первом этаже вокзального комплекса расположились брендовые магазины, часть из которых уже открыта для посетителей.

Появился и один из популярных ресторанов быстрого питания.

Напомним, что площадь перед железнодорожным вокзалом закрыта для движения автомобилей с 24 января. Здесь, на участке от памятника Джафару Джабарлы до пересечения с улицей Диляры Алиевой, осуществляются работы по укладке нового асфальта.

Судя по всему, реконструированный вокзальный комплекс будет сдан в эксплуатацию после завершения работ по асфальтированию дорог. По словам руководителя пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, они продлятся несколько дней.

Работы по реконструкции Бакинского железнодорожного вокзала стартовали в марте 2015 года. Фасад основного здания вокзала реконструируется при сохранении его архитектурного стиля.

Внутри здание реконструировано полностью, так же как и кассы, и платформы. Эскалаторы заменены на новые, установлены 1 грузовой, 2 пассажирских и 1 инвалидный панорамные лифты.

Как ожидается, после капремонта в эксплуатацию будут сданы административные комнаты, современные объекты торговли и общепита, зал ожидания, комнаты матери и ребенка и комната для совершения намаза.

На 2-м этаже вокзала будет действовать ASAN xidmət. Пассажиры смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi.

Кроме того, основательно отремонтированы 7 платформ и 8 путей Бакинской пассажирской станции. На платформах установлены 34 двусторонних сидения. Последние отделочные работы ведутся в туннеле с 8 выходами (4 на вокзал, 4 - в город).

Ранее председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов заявлял журналистам, что, согласно проекту реконструкции, билетные кассы, которые функционировали в здании вокзала, подлежат ликвидации. Вместо них в здании вокзала будет функционировать Центр ASAN Kommunal, который и займется продажей билетов.

По словам главы АЖД, брендовые магазины, которые появятся в здании вокзала, будут отбираться на тендерной основе.

Верхние этажи займет бизнес-центр, где можно будет снять в аренду офисное помещение.

«Не исключено также, что в здании вокзала будет открыт отель», - сказал Дж.Гурбанов.

Кроме того, председатель ЗАО сообщил, что в обновленном здании вокзала можно будет приобрести знаменитый «железнодорожный хлеб».

Напомним, что здание Бакинского железнодорожного вокзала, относящееся к памятникам XIX века, действует с 1884 года. Автор проекта первого здания вокзала в мавританском стиле - Бруни, художник – Дриттенпрейс, а архитектор – Н.Л.Глебов. Руководил строительством архитектор Л.З.Росси.

В 1977 году в дополнение к имевшемуся комплексу было построено новое 16-этажное здание вокзала, предусмотренное для оказания услуг пассажирам, в том числе и в качестве гостиницы.

Алена Салаева

Фото: Лала Гулиева, ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

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