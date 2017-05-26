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Политика

Владимир Дорохин высказался по вопросу ликвидации в России ВАК 26.05.2017 17:34

Что такое российско-азербайджанские отношения сегодня? Это – сотни тысяч, если не миллионы азербайджанцев, работающих в России.

Об этом заявил в интервью агентству «Спутник Россия» посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

По его словам, это огромное количество азербайджанских семей, живущих за счет поступающих оттуда доходов. Смешанные браки, общие дети, разветвленные родственные связи.

«Россия — главный рынок для азербайджанских ненефтяных товаров. Ни в одной другой стране не учится столько азербайджанцев, как в России. Здесь комфортно чувствует себя самая большая русскоязычная община на Кавказе. Я не хочу верить, что это может быть поставлено под угрозу эпизодом с ВАК (Всероссийский азербайджанский конгресс). Во всяком случае, Россия в этом не заинтересована», - сказал он.

Посол указал, что ВАК - это российская неправительственная организация, в которой состоят граждане Российской Федерации.

«Она должна действовать в соответствии с законодательством России. В начале прошлого года в ВАК была плановая проверка министерства юстиции России. Такие проверки проводятся в отношении всех общественных организаций, которые зарегистрированы в РФ. Были выявлены нарушения российского законодательства. ВАК трижды получал предписания по устранению нарушений. ВАК на эти предписания не ответил. Возможно, это не мое дело, но, честно говоря, я не понимаю позицию руководства ВАК. Если оно не было согласно с оценками Минюста, надо было оспаривать их в установленном порядке. Если согласно, то надо было выполнять предписания. Оно же, повторяю, позицию Минюста просто проигнорировало», - сказал он.

Посол указал, что в результате Минюст России должен был предпринять шаги, которые предписываются в таких случаях законом. И министерство обратилось в Верховный суд, который 15 мая принял известное решение.

«В России решения судей не комментируются. Они либо оспариваются, либо выполняются. Другого пути нет. Никакой политики и антиазербайджанских провокаций в этом деле нет. Можно только сожалеть, что дело ВАК приняло такой оборот. Но законы должны соблюдаться. Сейчас надо успокоиться, сделать выводы из случившегося и думать о будущем», - отметил он.

Напомним, что Верховный суд России 15 мая аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

Это – массовая общественная организация, объединяющая азербайджанскую диаспору Российской Федерации с целью содействия реализации гражданских прав, национально-культурных, социальных интересов и потребностей соотечественников.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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