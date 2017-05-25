В рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил Джульфинский район.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля, в ходе визита посол встретился с главой Исполнительной власти района Шюкюром Бабаевым, который представил информацию об экономической и социальной ситуации в районе.

Кроме того, глава Исполнительной власти рассказал о туристическом потенциале района и возможностях в сфере сельского хозяйства.

В ходе визита посол также посетил исторические и культурные памятники Джульфы.

Посольство сообщает, что визит в Нахчыванскую Автономную Республику был всеобъемлющим и продуктивным, будет способствовать расширению отношений, повысит эффективность экономического, академического и культурного сотрудничества.

Читайте по теме:

Израиль развивает сотрудничество с Нахчыванской Автономной Республикой – ФОТО