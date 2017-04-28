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Политика
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Самед Сеидов: Акция азербайджанской диаспоры в Страсбурге – серьезный сигнал для ПАСЕ 28.04.2017 11:29

Нынешняя сессия ПАСЕ запомнится двойными стандартами, расизмом, исламофобией, заявил глава парламентской делегации Азербайджана в ассамблее Самед Сеидов.

«Мы, депутаты, защищающие интересы Азербайджана, были свидетелями всего происходящего. Но не только мы серьезно обеспокоены проводимыми обсуждениями – это сильно подействовало на азербайджанцев, проживающих во Франции, Германии. С телеэкранов, с трибун международных организаций они слышат заявления о непреходящих ценностях, а в реальности становятся свидетелями негативного отношения к Исламу. Вполне понятно, что люди уже устали от всего этого», - сказал он в интервью АЗЕРТАДЖ.

По его словам, традиции мультикультурализма, взаимного уважения и толерантности в Европе постепенно сходят на нет.

В связи с этим он коснулся проведенной в Страсбурге, у здания ПАСЕ акции азербайджанцев в знак поддержки Турции.

«На самом деле эта акция является для организации серьезным сигналом. Это означает, что они сломили веру и доверие к себе стран-членов. Озвученные на акции лозунги еще раз продемонстрировали, что скрывать что-либо уже не получается», - подчеркнул Самед Сеидов.

Глава парламентской делегации Азербайджана выразил уверенность в том, что акция будет иметь серьезные последствия: «Они, наконец, поймут, что проживающие в Европе азербайджанцы, турки не будут мириться с таким отношением».

«Флаги Азербайджана и Турции в руках у участников акции были как знаком солидарности, так и категорического протеста против необъективного решения, несправедливых обвинений и немыслимой клеветы», - заявил Самед Сеидов.

По его словам, если сегодня те, кто заседает в ПАСЕ, желают стабильности, сотрудничества и взаимопонимания в Европе, они должны не диктовать, а относиться ко всем с уважением: «Сотрудничество, взаимоуважение, толерантность, равное отношение к представителям всех религий и культур – вот истинные ценности. Мы присоединились к этой организации именно из-за того, что она декларировала эти ценности. Но если они не соблюдаются, подобные акции будут продолжаться, их будет еще больше».

Ф.Багирова

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