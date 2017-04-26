Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с директором внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточного партнерства Люком Девином.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече был обсужден нынешний уровень взаимоотношений между Азербайджаном и ЕС, рассматривались перспективы сотрудничества.

Был проведен широкий обмен мнениями по вопросу начала процесса официальных переговоров по партнерскому соглашению между АР и ЕС.

Говоря об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Эльмар Мамедъяров отметил важность представления единой позиции по отношению к затянувшимся конфликтам в рамках признанных на международном уровне границ и суверенитетов государств.

Следует отметить, что начало переговоров ожидалось более двух лет, но Еврокомиссия получила соответствующий мандат только в ноябре 2016 года.

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Эльшан Рустамов, И.А.