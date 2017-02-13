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Политика

Азербайджан и Мексика перешагнули 25-летний рубеж дипломатических отношений 13.02.2017 13:28

В феврале этого года исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Мексикой.

В декабре 1991 года Мексика признала независимость Азербайджана, а через два месяца, 10 февраля 1992 года, были установлены дипломатические отношения между двумя странами.

«Оглядываясь в прошлое, мы можем подтвердить то, что эти 25 лет стали фундаментом для развития двустороннего сотрудничества, направленного на общее благосостояние в светлом будущем», - говорится в сообщении посольства Мексики по случаю юбилея.

«Этот период породил новые идеи, силы и стимулы для того, чтобы Мексика и Азербайджан стали ближе, как никогда ранее», - также говорится в заявлении.

Знаменательными в истории взаимоотношений двух стран стали 2007 и 2014 годы. В 2007-м открылось посольство Азербайджана в Мексике, а в 2014-м – посольство Мексики в Азербайджане. 

«Обе страны, являясь значимыми центрами торговли, транзита и энергетических маршрутов, выступают в роли важных геополитических акторов в соответствующих регионах мира», - говорится в заявлении посольства.

Географическое расстояние не затрудняет двустороннее сотрудничество, наоборот, раскрывает широкий спектр возможностей во многих секторах – в нефтегазовой отрасли, торговле, туризме, культуре, спорте и т.д. Обмен мнениями и опытом, взаимные визиты и укрепление правовой базы являются основными секторами в упрочнении двусторонних отношений.

Культуру в посольстве Мексики считают одним из основных элементов двустороннего диалога.

«Мексика и Азербайджан – страны с тысячелетней культурой, чьи образцы признаны наследием человечества, - сказали в посольстве и добавили, что именно благодаря регулярному проведению культурных мероприятий происходит сближение двух народов.

Отмечается, что в 2010 году в Мексике были проведены Дни азербайджанской культуры, что предоставило возможность вживую послушать традиционный азербайджанский мугам, посмотреть национальные азербайджанские танцы, продегустировать блюда азербайджанскую кухню.

С прибытием в Баку в июне 2015 года первого посла Мексики  Родриго Лабардини посольство Мексики дало старт проведению культурных мероприятий: за прошедшие полтора года были проведены многочисленные выставки художников и скульпторов, фестивали национальной кухни, концерты мексиканской музыки и т.д.

«Значимым фактом сближения двух стран стало то, что в дни 25-летия двусторонних дипломатических отношений произведения мексиканского скульптора Хорхе Марина выставлены в Центре Гейдара Алиева в Баку», - говорится в сообщении посольства.

Возросла также и двусторонняя торговля, отмечают в мексиканском посольстве. Средний годовой показатель товарооборота за 1993–2015 годы составлял 1,5 млн долларов, а в 2015 году – уже более 22 млн долларов. Аналогичные результаты прогнозируются и по итогу 2016 года.

В 2016 году прошло II заседание Механизма политических консультаций между Мексикой и Азербайджаном. В 2017-м и в последующие годы ожидаются новые визиты мексиканских предпринимателей и официальных лиц.

Елена Остапенко, Э.Т.

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