Член Республиканского талышского культурного центра, экс-сотрудник газеты «Толыши Садо» Шахин Мирзоев попросил временного убежища у армянских властей.

Информацию об этом широко растиражировали армянские СМИ, красочно расписавшие, что Ш.Мирзоев с семьей якобы «вынужден был бежать из Азербайджана из-за давления, оказываемого на национальные и религиозные меньшинства, и грубейшего попрания их прав». Более того, как сообщили СМИ, власти Армении, оперативно рассмотрев просьбу Шахина Мирзоева, уже дали на нее положительный ответ.

Думается, что не случайно Ш.Мирзоев оказался сотрудником печально известной газеты «Толыши садо». Ведь еще в 2012 году ее главный редактор Хилал Мамедов был завербован спецслужбами Ирана. В совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана по этому поводу отмечалось, что, сотрудничая с иранскими спецслужбами, он осуществлял действия, направленные против территориальной целостности и государственной безопасности Азербайджана, разжигал национальную, межрелигиозную вражду.

«Вот уже 6 месяцев, как я с ним не общаюсь», - заявил в интервью Azvision.az отец Мирзоева.

«Я 65 лет проработал учителем, оставаясь преданным своей стране. Мы выросли на хлебе Азербайджана, поддерживает свою страну и гордимся ею. И он это прекрасно знал. Своим поступком он пошел против семьи. Я никогда его не прощу. В нашей стране мы живем без какого-либо стеснения, все проблемы решаются, я вижу это своими глазами. Страна развивается и становится краше», - говорит 92-х летний Саил Мирзоев.

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Так что, Шахина Мирзоева можно назвать «продолжателем традиций» этой газеты. В этом смысле он буквально стал находкой для армян, ведь тематика так называемых «угнетений нацменьшинств в Азербайджане» - одна из излюбленных абсурдных идей, навязываемых Арменией мировому сообществу и в то же время заведомо провальная, так как все мировое сообщество хорошо знает о давних традициях мультикультурализма в Азербайджане.

То, что в Азербайджане в мире и согласии проживают многие национальности, отмечают и многочисленные гости нашей страны. Русские, евреи, лезгины, талыши, армяне, аварцы, цахоры, грузины, удины и многие другие вместе работают во благо Азербайджана. Более того, представители национальных меньшинств героически сражались и сражаются за нашу страну. Вспомним Национальных героев Азербайджана - еврея Альберта Агарунова, русского Евгения Карлова, белоруса Анатолия Давидовича, героически погибшего недавно в неравном бою лезгина Чингиза Гурбанова и многих других.

Так что, попытки Армении выдать предателя Родины Шахина Мирзоева за «жертву из национального меньшинства» обречены на провал.

Особенно на фоне того, что Азербайджан инициировал «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном», в рамках которой Азербайджан посетили армянские активисты - правозащитник Ваге Аветян, председатель общественной организации «Национальное освободительное движение» Ваан Мартиросян, журналист, вице-председатель правозащитной неправительственной организации «Меридиан» Сюзанна Джагинян, член Союза писателей Армении Ваагн Карапетян, гражданские активисты Анаит Синанян, Армен Карапетян, Тамелла Арзуманян.

И для того чтобы хоть что-то противопоставить этому потоку, армянские власти используют таких предателей, как Шахин Мирзоев. Но его ждет та же судьба, что и других разыгрывавших «карту нацменьшинств» самозванцев-сепаратистов – в частности, Аликрама Гумбатова и Фахраддина Аббасзаде. Эти и им подобные маргиналы, льющие воду на мельницу армянской пропаганды, видя тщетность своих усилий, пытаются найти выход в эпатажных поступках. Вступивший в их ряды Шахин Мустафаев – такой же маргинал, лелеющий надежду получить статус беженца и уехать в Европу любой ценой. Даже если для этого потребуется присягнуть на верность Армении.

Тимур Рзаев