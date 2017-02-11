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Политика

Ведется работа по подготовке документа о партнерстве между Азербайджаном и ЕС 11.02.2017 15:15

Заместитель руководителя Администрации Президента  Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Администрации Президента Новруз Мамедов назвал важным недавний визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель.

«Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном началось после получения нашей страной независимости. У этого сотрудничества богатая история», - сказал журналистам Н.Мамедов.

Он отметил, что за прошедшие годы налажено тесное сотрудничество со структурами Евросоюза, подписаны декларации о стратегическом сотрудничестве с девятью странами ЕС, что демонстрирует высокий уровень связей между ЕС и республикой.

«Эти связи налажены почти во всех сферах: безопасности, экономике, политике, особенно в энергетике. В последние годы много проделано по развитию связей в области транспорта. Во всех процессах главным для Президента Азербайджана являются национальные интересы и интересы государственности, шаги предпринимаются с их учетом», - заявил он, заметив, что некогда предложение об ассоциации с ЕС было отклонено именно потому, что определенные моменты не соответствовали национальным интересам.

«Мы предложили иной формат сотрудничества, ЕС проанализировал вопросы и заявил о возможности подобного», - добавил Мамедов.

Завотделом Администрации Президента отметил, что в данный момент ведется работа по подготовке документа о партнерстве, мандат на который был выдан в конце прошлого года.

«Президент провел полезные переговоры с руководством ЕС. Важно продолжение, развитие и углубление связей во всех сферах.

На встречах была отмечена важность территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Этот визит послужит расширению сотрудничества», - заключил Мамедов.

Эльшан Рустамов, И.А.

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