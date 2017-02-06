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Политика

Посол Украины: Европа не в полной мере использует международные ресурсы для разрешения конфликтов 06.02.2017 14:00

Украина и Азербайджан 6 февраля отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений.

В честь знаменательной даты в посольстве Украины состоялся  «круглый стол» с участием гостей из МИД Азербайджана, представителей научно-исследовательской среды, украинской общины и других гостей.

В своем выступлении посол коснулся, в том числе, и общей проблемы украинского и азербайджанского народов – агрессии, направленной на подрыв территориальной целостности стран, с которой Украина столкнулась в Донбассе и Крыму, а Азербайджан – в Нагорном Карабахе.

«Негативный фактор частичной утраты территориальной целостности также сближает нас, - сказал посол. - Хотя Украина и ранее всегда поддерживала Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта, но почувствовать то, что пережил азербайджанский народ во время карабахского конфликта, мы смогли только тогда, когда сами столкнулись с агрессией и потоком беженцев».

«Замороженный конфликт не должен создавать иллюзию того, что это может разрешить ситуацию, - сказал посол Мищенко. – Европа же, к сожалению, не всегда в полной мере использует все имеющиеся международные ресурсы, чтобы справедливость восторжествовала».

Посол также выразил благодарность Азербайджану за поддержку резолюции ООН по территориальной целостности Украины.

В контексте угрозы военной агрессии посол подчеркнул успешное сотрудничество Азербайджана и Украины в военно-технической сфере. В ближайшее время в Баку прибудет украинская делегация, которая примет участие в заседании межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству.  

«Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества, - сказал посол. Но если в начале 1990-х годов Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сегодня Киев обращается к Баку по поставкам некоторых видов вооружения».

Елена Остапенко, Э.Т.

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