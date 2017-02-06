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Политика

Украина готовится к визиту Президента Азербайджана 06.02.2017 13:34

В 2017 году планируется официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Украину.

«Готовимся к визиту Президента Ильхама Алиева, который состоится в течение этого года. Дата пока прорабатывается», - сообщил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, выступая в понедельник на «круглом столе», организованном в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Между двумя странами действует Совет президентов – традиционный формат встреч руководителей Азербайджана и Украины, которые проходят раз в год поочередно в Баку и Киеве. В рамках этого формата сотрудничества в июле 2016 года с визитом в Баку находился Президент Украины Петр Порошенко.

Регулярность обмена визитами на высшем уровне была прервана вследствие конфликта на востоке Украины. Так, визит Президента Порошенко готовился долго - еще с конца 2015 года.

По словам посла, в скором времени в Баку состоится заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, а в конце февраля визит парламентской делегации из Украины.  

«19 февраля группу дружбы парламента Украины примет спикер Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов», - сказал посол.  

«Круглый стол» состоялся в понедельник в посольстве Украины при участии гостей из МИД Азербайджана, представителей научно-исследовательской среды, украинской общины и других гостей в честь памятной даты – установления  дипломатических отношений между двумя странами ровно 25 лет назад, 6 февраля 1992 года.

Посол Александр Мищенко отметил и тот факт, что впервые дипломатические отношения между двумя странами были установлены задолго до 1992 года, еще в феврале 1919 года, во время существования Украинской народной республики (УНР) и Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

«Несмотря на то, что эти республики просуществовали недолго, этот опыт очень важен», - сказал посол.

Елена Остапенко, Э.Т. 

 

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