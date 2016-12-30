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Политика
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МИД АР: «Мы отвергаем безответственное заявление Бордюжи и ждем оценки стран-членов ОДКБ на него» 30.12.2016 19:40

Попытки Армении нарушить усилия в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта и переговоров, проведенных в Вене и Санкт-Петербурге, а также расширить ареал конфликта, наблюдаемые в последнее время, вызывают серьезное беспокойство азербайджанской стороны.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу боестолкновения 29 декабря на армяно-азербайджанской границе и провокационного заявления генсека ОДКБ Николая Бордюжи.

«29 декабря текущего года разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении осуществила очередную провокацию, нарушив государственную границу Азербайджана. Азербайджанская сторона дала жесткий отпор данной провокации, что заставило врага отступить, понеся потери в живой силе. В ходе предотвращения провокации погиб военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз, тело которого было перенесено на армянскую сторону.

Если первоначально Армения отрицала, что тело находится у них, то впоследствии, чтобы скрыть свою ответственность за данный инцидент и обмануть международную общественность, она попыталась представить данную провокацию как нарушение государственной границы Армении, параллельно выставив в социальных сетях фотографию убитого азербайджанского военнослужащего в целях пропаганды и дезинформации, что в грубейшей форме нарушает морально-этические нормы и человеческие ценности», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что во время апрельских боестолкновений армянская сторона выставляла фотографии убитых азербайджанских военнослужащих в своих СМИ и соцсетях.

«Следует отметить, что на телах погибших военнослужащих наблюдались следы насилия. Также Армения в свое время скрывала у себя тело азербайджанского военнослужащего Мубариза Ибрагимова, учинив акт вандализма над ним, и только после упорного международного давления признала, что тело военнослужащего находится на ее территории, и вернула его азербайджанской стороне.

Армения, игнорируя международное гуманитарное право, осуществляет систематическую политику, заключающуюся в учинении актов вандализма над телами погибших азербайджанских военнослужащих, и превращает вопрос их возвращения в объект политической спекуляции. Мы надеемся, что международные гуманитарные организации, в особенности Международный комитет Красного Креста, примут необходимые и незамедлительные меры, направленные на возвращение тела погибшего военнослужащего в Азербайджан», - отмечает МИД Азербайджана.

В заявлении также затронуто провокационное заявление генсека ОДКБ Николая Бордюжи.

«Генсек ОДКБ в своем заявлении по поводу боестолкновений, превысив свои полномочия и исказив суть инцидента, отмечает, что якобы он произошел на территории Армении. Наряду с этим, он попытался поставить под сомнение территориальную целостность, суверенитет и международно признанные границы Азербайджана, назвав марионеточный сепаратистский режим на оккупированных азербайджанских территориях «Нагорно-Карабахской Республикой». Данное безответственное заявление, озвученное генсеком ОДКБ, способствует нарушению переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также противоречит базовым принципам отношений с другими членами организации, поддерживающими территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Н.Бордюжа и в прошлом выступал со злонамеренными заявлениями по конфликту.

Попытка Армении очередной провокацией на армяно-азербайджанской границе  привлечь к конфликту таких политиков, как Н.Бордюжа, отличающихся особым отношением к Армении, способствует повышению напряженности  в регионе и создает серьезную угрозу региональной стабильности и безопасности.

Мы отвергаем безответственное заявление Н.Бордюжи и ждем оценки стран-членов ОДКБ на него», - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что азербайджанская сторона не раз заявляла о том, что продолжающаяся агрессия Армении против Азербайджана, незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных азербайджанских территориях является основной причиной появления напряженности и инцидентов в зоне конфликта и первостепенным препятствием политическому урегулированию конфликта.

«Азербайджан призывает международное сообщество принудить Армению к миру и потребовать у нее исполнения соответствующих резолюций Совета безопасности ООН», - говорится в заявлении.

Р.Д., И.А.

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