Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов направил министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу письмо, в котором выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета Ту-154.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение Минобороны Азербайджана, в послании говорится: «Глубоко потрясен известием о трагической гибели экипажа, военнослужащих, участников Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова и других гражданских лиц в результате крушения самолета Ту-154, принадлежавшего Министерству обороны Российской Федерации. В связи с произошедшим выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших».

Напомним, что самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря упал в Черное море.

На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи.

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Эльшан Рустамов, Ф.Б.