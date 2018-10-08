Жена Пашиняна организовала незаконный визит российских женщин на оккупированные территории АР

В воскресенье, 7 октября, состоялся незаконный визит российских женщин в рамках инициативы супруги премьер-министра Армении Анны Акопян «Женщины во имя мира» в оккупированный Нагорный Карабах.

Среди посетивших оккупированные территории Азербайджана россиянок были учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, писательница Людмила Улицкая, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, сообщают армянские СМИ.

А.Акопян призвала российских женщин также посетить Азербайджан и выступить с тем же посланием мира.

Ранее МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором указал, что эта инициатива в ее нынешнем виде, особенно в преддверии выборов, рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении.

«Однако следует принять во внимание, что такие инициативы, прежде всего, попытки под вывеской «гуманитарной миссии» подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана, не согласуются с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служат урегулированию конфликта и не соответствуют духу состоявшегося в Душанбе разговора между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России», - указали в МИД АР.

Эльшан Рустамов, Г.Р.