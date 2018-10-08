1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Жена Пашиняна организовала незаконный визит российских женщин на оккупированные территории АР

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 710
Жена Пашиняна организовала незаконный визит российских женщин на оккупированные территории АР

В воскресенье, 7 октября, состоялся незаконный визит российских женщин в рамках инициативы супруги премьер-министра Армении Анны Акопян «Женщины во имя мира» в оккупированный Нагорный Карабах.

Среди посетивших оккупированные территории Азербайджана россиянок были учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, писательница Людмила Улицкая, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, сообщают армянские СМИ.

А.Акопян призвала российских женщин также посетить Азербайджан и выступить с тем же посланием мира.

Ранее МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором указал, что эта инициатива в ее нынешнем виде, особенно в преддверии выборов, рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении.

«Однако следует принять во внимание, что такие инициативы, прежде всего, попытки под вывеской «гуманитарной миссии» подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана, не согласуются с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служат урегулированию конфликта и не соответствуют духу состоявшегося в Душанбе разговора между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России», - указали в МИД АР.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

710

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net