Выдающийся азербайджанский художник Ариф Азиз награжден золотой медалью «Roses of the world» - ФОТО

Мэтр азербайджанского абстракционизма Ариф Азиз награжден очередной международной наградой.

Народный художник, лауреат ордена «Шохрат», академик Мировой художественной академии, профессор, заведующий кафедрой факультета «Дизайн и декоративно-прикладное искусство» в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства Ариф Азиз награжден золотой медалью «Roses of the world» действующей при UNESCO Мировой художественной академии и Международной гуманитарной академии «Европа-Азия».

Торжественная церемония награждения Арифа Азиза золотой медалью «Roses of the world» прошла 28 сентября в зале Ученого совета Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Специальным гостем торжественной церемонии стал президент Мировой художественной академии «Новая эра», академик, профессор Института культуры UNESCO, член Международной гуманитарной академии «Европа-Азия» и Мировой Ассоциации художников, народный художник России Анатолий Силов.

Отметим, что золотая медаль «Roses of the world» вручается UNESCO ученым и деятелям искусства, играющим важную роль в области образования и просвещения, развитии мирового искусства и международных культурных связей.

Золотая медаль «Roses of the world» представлена ученым и деятелям искусства, которые сыграли важную роль в области образования и просвещения, что внесло особенный вклад ЮНЕСКО в развитие мирового искусства и международных культурных связей.

Врученная Арифу Азизу золотая медаль «Roses of the world» является результатом вклада художника в развитие азербайджанского национального и мирового изобразительного искусства, полувековой педагогической и общественной деятельности.

Отметим, что данная награда была вручена художнику в номинации «Миролюбие».

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