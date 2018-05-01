Внутренние войска Азербайджана успешно обеспечили безопасность во время гонок «Формулы-1» в Баку - ФОТО

Мероприятия по обеспечению безопасности во время соревнований Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, которые проходили в Баку с 27 по 29 апреля, были проведены Внутренними войсками на высоком уровне.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Внутренних войск (ВВ) Рашад Сарыев, личный состав Внутренних войск вместе с сотрудниками полиции, ответственно подойдя к выполнению поставленных перед ним задач, обеспечил охрану правопорядка и обеспечение общественной безопасности в столице.

Так, во время соревнований была обеспечена охрана территории, на которой проходили автогонки, а трибуны и другие объекты, установленные для зрителей, проверялись инженерно-саперными группами. На контрольно-пропускных пунктах совместно с сотрудниками полиции было обеспечено соблюдение пропускного режима, во время досмотра гражданских автомобилей, имеющих специальное разрешение на передвижение, широко использовались служебные собаки.

Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, никаких недочетов не было.

Благодаря заранее проведенному инструктажу военнослужащих ими строго соблюдались правила этического поведения с гражданами.

Таким образом, личный состав Внутренних войск МВД в очередной раз успешно справился с выполнением всех поставленных задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в нашей столице во время проведения в ней столь грандиозного по своим масштабам международного спортивного соревнования, как Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане», - подчеркнул Р.Сарыев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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