Вдова режиссера Шахина Закизаде: «Я правильно сделала, уехав из Азербайджана…» - ФОТО

Покинувшая на прошлой неделе Азербайджан вдова умершего от рака режиссера Шахина Закизаде визажист Сабина Закизаде пристыдила пользователей соцсетей, раскритиковавших ее за принятое решение.

«Я прочитала комментарии на разных сайтах и скажу, что я правильно сделала, что уехала. Жаль, очень жаль. Как вам не стыдно, ведь и у вас есть матери, сестры, дети. Никто из нас не знает, что будет завтра. Несколько дней наблюдаю за всем со стороны и единственное, о чем жалею, это то, что я нахожусь вдалеке от родины и буду редко видеть родных», - пишет Сабина Закизаде на своей странице в социальной сети Instagram.

С.Закизаде изначально хотела закрыть страницу в соцсети, но решила все-таки не деактивировать аккаунт, чтобы быть на связи с людьми, которые ее поддерживают.

Судя по Instagram Stories, где вдова режиссера разместила фотографии и видео сына Али, она переехала в Турцию и в данный момент проживает в городе Газиантеп, расположенном на юге Турции и являющимся шестым по населению городом страны.

Отметим, что перед переездом в Турцию Сабина Закизаде заявила, что начинает новую жизнь вместе с сыном вдали от всех, подчеркивая, что имеет право на то, чтобы быть счастливой не только как мать, но и как женщина.

Напомним, что боровшийся с раком крови азербайджанский режиссер Шахин Закизаде скончался на 39-м году жизни 16 февраля 2017 года.

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Ф.В, Г.Р.