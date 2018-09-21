Супруга покойного Шахина Закизаде покинула Баку: «Я имею право быть счастливой» - ФОТО

Визажист Сабина Закизаде сообщила в социальной сети Instagram о том, что покидает Баку и начинает новую жизнь.

«Прощай, Баку, прощай, Родина. Я устала от очень многого, устала от того, как мыслят окружающие. Нужно начать новую жизнь с сыном вдали ото всех. Слава Богу, у меня есть ребенок, смотря на которого, чувствую себя счастливой. Счастливой, как мать. Но я имею право быть счастливой и как женщина. Душевная боль всегда со мной – никого не было в нужный момент рядом со мной, ни родственников, ни тех, кто называл себя друзьями…» - пишет в социальной сети Instagram супруга покойного режиссера Шахина Закизаде Сабина Закизаде, делясь нижеприведенным снимком.

На фотографии С.Закизаде запечатлена с сыном Али, тянущем за собой чемодан. Однако куда из Баку переехала супруга покойного режиссера, не известно, в соцсети не указана геолокация.

Напомним, что 16 февраля 2017 года на 39-м году ушел из жизни боровшийся с раком крови азербайджанский режиссер Шахин Закизаде.

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