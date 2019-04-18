В Шотландии убили известного актера

В Шотландии убили актера и чемпиона по боксу в легком весе Брэдли Уэлша, сыгравшего в фильме «Т2 Трейнспоттинг» - второй части культовой картины «На игле».

По данным издания, трагический инцидент произошел в среду, 17 апреля.

42-летнему актеру выстрелили в голову около его дома в Эдинбурге.

Отмечается, что Брэдли скончался на месте до прибытия медиков.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

В фильме «Т2 Трейнспоттинг» Уэлш сыграл роль мистера Дойла, владельца подпольных эдинбургских борделей.

Эта лента стала продолжением фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.

Facenews