В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими в поселке Гала организован ряд мероприятий – ФОТО

Известный парагвайский оркестр “Recycling” выступил в Гала с широкой концертной программой.

30 сентября в Археолого-этнографическом музейном комплексе «Гала» состоялась презентация произведений, созданных в рамках Международного симпозиума скульптуры «Песня камня».

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.

В нынешнем симпозиуме приняли участие 20 скульпторов из 17 стран. Мастера из Азербайджана, Турции, Бельгии, Италии, Индии, Украины, Испании, Египта, Мексики, Румынии, Ирана, Норвегии, Греции, Словении, Аргентины, Сирии и Грузии посвятили свои работы творчеству Насими. Скульпторы создавали свои произведения под открытым небом в поселке Гала из естественного камня аглай.

Затем гости в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» посмотрели VII Международную выставку «От отходов к искусству».

На выставке, организованной ОАО «Чистый город» по инициативе Фонда Гейдара Алиева при поддержке Общественного объединения IDEA, Управления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и галереи искусств Q Gallery были продемонстрированы произведения 27 представителей искусства из 12 стран -Азербайджана, Турции, России, Казахстана, Узбекистана Грузии, Румынии. Бахрейна, Омана, Ирана, Латвии, Боснии и Герцеговины. Образцы искусства, изготовленные из бытовых отходов, вызвали интерес.

Основная цель выставки - привить людям понимание важности сохранения чистой окружающей среды, избавить их от привычки не задумываясь бросать ненужные вещи в мусорный ящик.

В рамках выставки известный парагвайский оркестр “Recycling” представил концертную программу. Уникальной особенностью этого оркестра, состоящего из детей и подростков, является использование ими музыкальных инструментов, полученных от повторной переработки отходов.

Яркое выступление оркестра вызвало большой интерес участников.

Затем в оставшемся бесхозным промышленном складе в бакинском поселке Гала был представлен проект «Раскрывающаяся стена».

Проект реализован с участием восьми местных и зарубежных художников “urban art” (искусство в городской среде).

В экспозиции выставки произведения искусства, созданные на стенах здания художниками из Азербайджана, Бразилии, Бельгии, Южной Африки, Испании, Нидерландов и Франции.

Отметим, что этот цикл мероприятий в бакинском поселке Гала организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими.

АЗЕРТАДЖ