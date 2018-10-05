В Баку запрещен въезд этой категории автомобилей

Ограничивается въезд крупнотоннажных автотранспортных средств в Баку.

Как сообщил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, для снижения плотности транспорта в столице передвижение транспортных средств тоннажем более 5 тонн в Баку в дневное время запрещается.

«Исключение составляют спасательные или аварийно-ремонтные автотранспортные средства, а также грузовики, перевозящие сельхозпродукцию.

Для всех иных автотранспортных средств грузоподъемностью более пяти тонн в период с 1 октября до 1 мая передвижение в городе ограничено временным периодом - с 07:30 до 20:00 часов, а с 1 мая до 1 октября - с 07:30 до 21:00», - подчеркнул Р. Гулиев.

Тимур Рзаев, Ф.Б.