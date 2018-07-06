Настоящие герои рядом: Азербайджанец спас жизнь женщине в России – ФОТО - ВИДЕО

Многие сегодня часто говорят о том, что люди, мол, изменились в худшую сторону, и что все стали черствыми и равнодушными.

Парадокс в том, что пишут это чаще всего те, кто сам не замечен в совершении добрых и бескорыстных поступков. А настоящие герои, между тем, рядом с нами, их намного больше, чем мы думаем. Просто они не считают свои поступки чем-то из ряда вон выходящим, они просто поступают по-человечески, потому что не могут иначе, потому что в их Вселенной люди поступают именно так. Один из таких людей - уроженец Шамкира Джалал Алиев, ныне проживающий в Смоленской области.

Каждое утро Джалала начинается с традиционной пробежки. Но однажды он решил немного изменить маршрут, и это стало первым чудом того утра. Дело в том, что тем же утром на утреннюю прогулку вышла жительница города Анна, которой внезапно стало плохо. Женщина успела присесть на ступеньки, а потом потеряла сознание. И если бы не Джалал, вполне возможно, что для Анны то утро стало бы последним в жизни – у нее случился сердечный приступ. А поблизости не было ни души – был слишком ранний час.

«Это чудо, что я побежал в то утро именно по этому пути. Анну я увидел метров за 20-30, то есть, увидел, что женщина лежит без сознания. Подбежал, проверил пульс. Она не дышала. Я вызвал «Скорую помощь», а потом начал делать то, чему меня учили – непрямой массаж сердца. У нее еле пробивался пульс, а дыхания уже не было. Я понимал, что должен сделать все, что могу, все, что в моих силах, чтобы не терять время. Я боролся за ее жизнь до момента приезда «Скорой». Просто знал «механику», - как это все делать, как оказывать первую помощь, - говорит Джалал Алиев.

Анна узнала о спасителе уже в больнице, когда пришла в себя. Когда ее выписали, женщина стала искать Джалала через соцсети, и случилось второе чудо - спустя короткое время ей ответил друг Джалала, Кирилл Кобуров: «Вот этот парень Алиев Джалал, мой друг и просто хороший человек, который никогда не оставит в беде, я за него горд!», а затем дал ссылку на профиль Джалала «В контакте».

Сам Джалал не считает свой поступок героическим, он даже не рассказал о нем никому, обо всем все его друзья и знакомые узнали из соцсетей, когда Анна начала его искать. «Это не героизм. Героизм – это когда ты отдаешь жизнь за другого человека. А сделать естественную вещь – то, чем занимается каждый медик каждый день – это не героизм».

«Это и есть человечность, - говорит сама спасенная Джалалом Анна, - я рада, что познакомилась с таким добрым, чудесным человеком.

«Тот, кто думает о последствиях – не герой. Я просто рад, что Анна жива, я испытал необыкновенные чувства, увидев человека, который два месяца назад умирал у меня на руках, живой и здоровой. Ведь на месте Анны могла быть моя мама, или мама моего друга, и я был бы счастлив, если бы нашелся человек, который точно так же не остался бы равнодушным. Я хочу, чтобы мы стали чуточку добрее друг к другу, и мы сумеем спасти этот мир», - говорит Джалал.

Эта история о простом парне вызвала резонанс в Смоленской области: люди делятся историей об Анне и ее спасителе Джалале, благодарят его в комментариях. «После таких поступков хочется жить дальше. Спасибо вам, Джалал, и вашим родителям, за то, что воспитали такого замечательного Человека!» - пишут в адрес Джалала пользователи соцсетей.

Мы, в свою очередь, также хотим поблагодарить нашего соотечественника за его скромность и его добрый поступок. А также хотим отметить, насколько важно не только хотеть спасти чью-то жизнь, но и уметь это делать. Обратите внимание: Джалал говорит о том, что он применил познания в области оказания первой помощи людям. Нам кажется, давно пора вводить уроки по оказанию первой помощи в школах, вузах и проводить тренинги на рабочих местах. Потому что от ситуаций, в которую попала спасенная Джалалом Анна, не застрахован никто, в том числе, наши близкие. И надо знать и уметь помочь человеку до приезда врачей, ведь зачастую счет идет на минуты.

Ну и, безусловно, Джалал прав: начинать надо с себя. Если каждый поставит себе целью стать чуточку добрее, то мир действительно изменится. Если каждый станет внимательнее к окружающим, провозглашая столь популярное сегодня: «Мне что, больше всех надо?», то круговорот добрых дел сумеет рассеять тьму. Надо только попробовать перестать обвинять всех и вся и измениться самим.

Натали Александрова