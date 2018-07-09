Уникальные кадры спасения тайских детей из пещеры: операция продолжается - ФОТО - ВИДЕО

В Таиланде спасатели возобновили операцию по эвакуации подростков, заблокированных в пещере в заповеднике «Понг Пха», которую частично затопили сильные дожди, сообщает газета The Guardian.

8 июля четырех из 12 подростков удалось вывести на поверхность, по данным МВД Таиланда. В понедельник, 9 июля, спасатели вновь вошли в пещеру.

«Условия так же хороши, как и вчера. Команда спасателей в основном состоит из тех же людей, что и вчера, если не считать нескольких замен. Уровень воды не внушает опасений. Прошедший вчера дождь не привел к повышению уровня воды внутри пещеры», — цитирует Guardian руководителя совместного центра, координирующего работу представителей различных ведомств, участвующих в спасении детей Наронгсака Осатанакорна.

РБК