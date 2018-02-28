Турецкая модель обнародовала детали приватной переписки с Роналду - ФОТО – ВИДЕО

Модель Джансу Ташкын вновь на повестке дня в ведущих турецких СМИ.

Напомним, что сравнительно недавно Дж.Ташкын попала на страницы не только турецких, но и мировых СМИ, в интервью которым рассказала о том, что звезда мадридского «Реала» пытается познакомиться с ней в социальной сети Instagram, показав журналистам скрин переписки с футболистом.

И если ранее модель молчала и более не делала никаких заявлений, связанных с Роналду, то сегодня она вновь в центре внимания турецких СМИ, которым раскрыла детали переписки со звездным футболистом.

«Я была шокирована его сообщением, посланным в Instagram. Он пригласил меня в Мадрид, я ответила отказом. Да, он всемирно известен, но было бы неправильно с моей стороны собраться и ехать к нему. Затем было приглашение посетить с ним кинопремьеру в Лондоне, куда я также не поехала. После этого между нами в общении пробежал холодок.

Сегодня он занят своими детьми, которым целиком посвящает себя, но при этом мы продолжаем дружить. Иногда общаемся, но каких-либо отношений между нами нет. У него есть в жизни женщина, а я не из тех, кто будет встречаться с мужчиной, зная об этом», - цитирует Джансу Ташкын издание Hurriyet.

Отметим, что на страницу модели в социальной сети Instagram подписано более 423.000 фолловеров – самые яркие снимки Джансу Ташкын представлены ниже.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @cansutaskin1