Трамп против всех: о том, какими могут быть последствия решения по Иерусалиму

Эффект разорвавшейся бомбы произвело в мире заявление президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе из Тель-Авива американского посольства.

На столь дерзкий вызов всей системе международных отношений уже последовала незамедлительная реакция – свое несогласие с ним выразили ООН, Евросоюз, союзники США по НАТО и лидеры арабского мира.

Лига арабских государств отреагировала созывом экстренного заседания, разгневанная Турция инициировала внеочередной саммит ОИС.

Озабоченность мирового сообщества понятна - неоднозначное решение американского президента способно накалить и без того нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, и привести к эскалации палестино-израильского конфликта – одного из самых затяжных в истории человечества.

«За Святые Места»

Статус Иерусалима является одной из ключевых проблем в конфликте. В ходе арабо-израильской войны 1947–1949 годов город был разделен на две части между Израилем (западная часть города) и Трансиорданией (восточная его часть, ныне Иордания).

В ходе первого перемирия, начавшегося 11 июня 1948 года, посланник ООН рекомендовал сторонам вариант, содержавший, в частности, отказ от интернационализации Иерусалима и включение его в состав расширенной Трансиордании. Обе стороны отвергли это предложение.

13 декабря 1948 года парламент Трансиордании принял закон об аннексии оккупированной ею территории Палестины, включающей в том числе и восточный Иерусалим (в составе западного берега Иордан). После этого Трансиордания (название, означавшее территорию восточного берега реки Иордан) провозгласила себя Иорданией, подчеркнув этим свой контроль над обоими берегами реки.

5 декабря 1949 года Израиль объявил Иерусалим своей столицей. В Иерусалиме с 1949 года находятся Кнессет (израильский парламент) и почти все государственные и правительственные учреждения Израиля.

В 1948-1967 годах этот статус распространялся только на западную часть города. В апреле 1950 года Трансиордания также объявила Иерусалим своей второй столицей.

В 1951 году Согласительная комиссия ООН предприняла свою последнюю активную попытку выступить посредником между сторонами конфликта и представила ряд конкретных предложений, касающихся беженцев, компенсации, пересмотра территориальных вопросов и соглашений о перемирии, в целях обеспечения свободы доступа к Святым Местам в районе Иерусалима.

Однако комиссия вновь пришла к выводу о том, что отсутствие готовности сторон выполнять соответствующие резолюции и учитывать перемены, произошедшие на местах, не позволяют приступить к урегулированию палестинского вопроса.

В 1959 году Ассамблея ООН отменила решение о выделении ассигнований на установление постоянного международного режима в Иерусалиме

Шестидневная война

Утром 5 июня 1967 года оператор иорданской радарной станции в Аджлуне увидел на экране россыпь мигающих точек. На секунду он замешкался. А затем передал в штаб всего одно слово: «виноград». Этот условный сигнал означал: «война».

Так началась Шестидневная война, в ходе которой вооруженные силы Израиля разгромили войска сразу пяти арабских стран - Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира, и заняли Восточный Иерусалим.

Получив, таким образом, контроль над всей территорией города, Израиль отделил Восточный Иерусалим от западного берега реки Иордан и объявил свой суверенитет над объединенным Иерусалимом.

С тех пор израильское государство настаивает на том, что Иерусалим – это «единая и неделимая» столица Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

ООН и значительная часть международного сообщества официально не признают оккупацию восточной части города и израильского суверенитета над ним.

Совет Безопасности в своей резолюции от 22 ноября 1967 года призвал Израиль вывести свои войска с территорий, оккупированных в ходе войны. СБ ООН также осудил израильские поселения на территориях, захваченных в 1967 году, включая Восточный Иерусалим. 22 июля 1980 года шестая Конференция руководителей неприсоединившихся стран в своем решении заявила: «Город Иерусалим является неотъемлемой частью оккупированной Палестины. Он должен быть полностью покинут и безоговорочно передан под арабский суверенитет».

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1996 года, «решение Израиля навязать Священному городу Иерусалиму свои законы, юрисдикцию и администрацию является незаконным и, следовательно, недействительным и не имеет никакой юридической силы».

Десятая специальная чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 2004 года, подтвердила, что «все меры, принятые Израилем, оккупирующей державой, которые изменили или имели своей целью изменить характер, правовой статус и демографический состав Иерусалима, по-прежнему не имеют никакой юридической силы». Резолюция Генассамблеи ООН подтвердила, что палестинский народ имеет право на суверенитет над Восточным Иерусалимом.

«Бомба замедленного действия»

Израиль оспаривает тот факт, что оккупация Иерусалима была нарушением норм международного права - равно как и определение территории Западного берега реки Иордан (включая Восточный Иерусалим), как «оккупированной», настаивая на международном термине «спорная территория».

Израильской столицей Иерусалим считают лишь сам Израиль, некоторые латиноамериканские государства и США. Все остальные страны мира, согласно резолюции ООН, называют столицей Тель-Авив. Там же располагаются посольства всех стран, признавших Израиль.

Переносом дипмиссии США в Иерусалим Трамп фактически игнорирует мнение как палестинцев, так и всего международного сообщества.

Хотя, справедливости ради надо отметить, что первоначально решение о переносе американского посольства в Иерусалим принимал не он. «Закон об Иерусалиме» был одобрен Конгрессом США еще в 1995 году, но бывший президент Билл Клинтон, желая избежать обострения напряженной ситуации на Ближнем Востоке, отложил его вступление в силу. Такой же политики придерживался Джордж Буш-младший.

В конце 2016 года Барак Обама продлил вето на перенос посольства на полгода. В июне 2017 года Сенат США одобрил резолюцию, призывающую президентскую администрацию выполнить этот закон.

Дональд Трамп, которого называют самым неоднозначным президентом за всю историю Соединенных Штатов, решил отличиться, хотя не далее как весной он обещал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу «сделать все» для установления мира между израильтянами и палестинцами.

«Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы», - заявил американский президент.

Назвав признание Иерусалима израильской столицей «абсолютно правильным шагом», он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, в то же время уведомив Конгресс об отсрочке переноса дипмиссии еще на шесть месяцев.

«Красная черта»

Таким образом, полувековая израильская оккупация Иерусалима, после планов президента Трампа объявить город столицей Израиля, вступила в новую фазу, грозя новым витком конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом Трампа предостерегали арабские лидеры, в частности Иордания и Саудовская Аравия предупреждали, что это может серьезно осложнить ситуацию не только в регионе, но и в мусульманском мире в целом.

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что возмущен решением Трампа, которое «означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе».

«Решение Трампа противоречит резолюциям международных организаций, подрывает усилия по достижению мира в регионе и означает отказ США от участия в мирном процессе, − сказал он. - Это решение является своеобразной наградой Израилю за то, что он не признает соглашения, бросает вызов международным законам, размещает евреев на территории Палестины, продолжает политику апартеида, оккупации и этнических чисток».

По его словам, объявив о своем решении, США выбрали путь, противоречащий всем международным законам и двусторонним соглашениям, проигнорировав позицию мирового сообщества по этому вопросу.

«Решение Трампа не изменит связанной с Иерусалимом реальности, и этот город арабов, мусульман и христиан останется вечной столицей Палестины», - сказал Аббас.

О своем несогласии с решением президента США заявили и европейские лидеры.

«Мы не согласны с решением США перевести свое посольство в Иерусалим и признать Иерусалим столицей Израиля до заключения соглашения об окончательном статусе», - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Мы полагаем, что оно не принесет пользы в том, что касается перспектив установления мира в этом регионе.

Британское посольство в Израиле расположено в Тель-Авиве, и у нас нет планов по его переводу», - сказала она.

С тревогой воспринял планы Трампа президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Это прискорбное решение, которое Франция не одобряет и которое противоречит международному праву и всем резолюциям Совета Безопасности ООН, - сказал Макрон.

- Франция и Европа привержены урегулированию на основе сосуществования двух государств, Израиля и Палестины, в мире и безопасности в международно признанных границах с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств».

«В настоящий момент я призываю всех сохранять спокойствие. Мы должны любой ценой избегать насилия и поощрять диалог», - отметил президент Франции.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также не поддержала решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

«Федеральное правительство не поддерживает эту позицию, потому что статус Иерусалима может быть решен только в рамках формулы двух государств», - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«В Москве объявленные в Вашингтоне решения восприняты с серьезной обеспокоенностью. Исходим из того, что справедливое и надежное урегулирование застарелого палестино-израильского конфликта должно достигаться на известной международно-правовой основе»- говорится в заявлении российского МИД.

По мнению ведомства, планы Вашингтона угрожают процессу урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, а также могут негативно отразиться на общей ситуации в ближневосточном регионе. В Москве призвали все стороны к сдержанности и напомнили о принципиальной позиции российской стороны.

«Принципиальная позиция России остается неизменной. Она предусматривает содействие такому долгосрочному палестино-израильскому урегулированию, в рамках которого будет обеспечено мирное и безопасное существование Израиля в международно-признанных границах, а также реализованы чаяния палестинского народа на создание собственного независимого государства», - подчеркивает МИД РФ.

Глубокую озабоченность решением США выразил Европейский Союз.

«ЕС глубоко озабочен сделанным сегодня объявлением США о переносе своего посольства в Иерусалим и возможными последствиями этого решения для мирного процесса», - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, призвав всех региональных и мировых игроков «к спокойствию и сдержанности» при реагировании на это решение.

По ее словам, ЕС «будет продолжать выполнять резолюции СБ ООН, в том числе в отношении мест расположения дипломатических миссий до окончательного урегулирования вопроса о статусе Иерусалима».

Вопрос о статусе Иерусалима должен быть решен в рамках двусторонних переговоров, на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и с учетом интересов палестинской и израильской сторон, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Вступив на пост генерального секретаря, я с первого же дня постоянно выступаю против каких-либо односторонних мер, которые подрывали бы перспективы мира для израильтян и палестинцев, - сказал он. - Что касается решений по Иерусалиму, то они должны быть приняты в рамках договоренностей по окончательному статусу непосредственно между двумя сторонами на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН с учетом законных интересов как палестинской, так и израильской сторон».

«Я понимаю, какие тесные узы связывают многих людей с Иерусалимом. Так было на протяжении веков и так будет всегда. И в этот тревожный момент я хочу однозначно заявить: альтернативы решению о двух государствах нет. Нет никакого запасного плана», - подчеркнул глава ООН.

«Опасные последствия»

Организация исламского сотрудничества, предостерегая президента США от признания Иерусалима столицей Израиля, заявила, что 57 ее членов должны будут разорвать все связи со страной, которая перенесет свое посольство в Иерусалим.

Согласно заявлению организации, подобный шаг продемонстрирует «открытую агрессию» в отношении всех стран арабского и мусульманского мира.

Крайне резко отреагировала на решение американского президента Турция, поставила ультиматум - разрыв дипломатических отношений с Израилем и приостановка совместных американо-турецких экономических программ.

«Иерусалим - это красная черта для мусульман. Мы можем дойти до того, чтобы разорвать дипломатические связи с Израилем из-за этого вопроса», - заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, решение США по Иерусалиму является проблемой всего человечества.

Президент Турции предупредил, что решение о признании Иерусалима столицей Израиля дестабилизирует ситуацию в регионе и в мире: «Чего добивается президент США Дональд Трамп? Чем объясняется подобный подход? Политические лидеры должны добиваться мира, а не углублять разногласия».

Одним из арабских лидеров, обсудивших проблему с самим Дональдом Трампом, стал эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

В телефонном разговоре с президентом США он заявил, что его решение негативно отразится на безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и предостерег американского президента об «опасных последствиях» этого шага.

Осудил решение Трампа и официальный Тегеран, заявив, что оно «противоречит резолюциям международных организаций». Еще раньше духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что намерение США перенести свое посольство в Иерусалим «говорит об их слабости и некомпетентности».

Позиция Баку

Со своей стороны, Азербайджан призвал все вовлеченные стороны соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН по данному вопросу.

«Официальный Баку выступает сторонником решения вопроса Восточного Иерусалима как столицы Государства Палестины на основе двух государств», - говорится в комментарии главы пресс-службы МИД АР Хикмета Гаджиева.

«Азербайджан является сторонником решения вопроса Восточного Иерусалима как столицы Государства Палестины на основе двух государств», - указал Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта мирным путем.

«Мы призываем все вовлеченные стороны соблюдать соответствующие резолюции Совета безопасности ООН в связи с данным вопросом», - резюмировал споуксмен азербайджанского МИД.

Огни Аль-Аксы

Сегодня в мире складывается крайне опасный прецедент, подрывающий всю систему мирового порядка.

Перемещение принципа «сильный всегда прав» в область международных отношений способно сыграть на руку террористическим организациям и в одночасье спровоцировать новые конфликты в регионе.

Тревожные сигналы появляются уже сейчас - на Ближнем Востоке проходят акции протеста. Сразу восемь стран запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН по статусу Иерусалима.

На Западном берегу Иордана начались столкновения между израильтянами и палестинцами, уже есть первые пострадавшие. Тель-Авив направил в регион дополнительные армейские подразделения.

Палестинское движение ХАМАС призвал палестинский народ к новой интифаде (восстанию). Представитель ХАМАС в интервью изданию Independent заявил, что этот шаг открывает для Вашингтона «врата ада» в ближневосточном регионе. Он добавил, что «решение глупое, и время покажет, что больше всего от него проиграют» Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

К слову, сам Нетаньяху поблагодарил президента США за «отважное и справедливое решение» и назвал его «важным шагом к миру».

«Я призываю все страны, которые стремятся к миру, присоединиться к Соединенным Штатам в признании Иерусалима столицей Израиля и перенести сюда свои посольства»,- сказал он.

Столь грубое игнорирование международного права ставит США – крупнейшую мировую державу, в один ряд с изгоями на международной арене, такими, скажем, как Армения и Северная Корея.

Пренебрежительное отношение Вашингтона к резолюциям Совета безопасности ООН как ярчайший пример двойных стандартов показывает другим странам, что дорога для аналогичных действий открыта.

Оно показывает, что действовать можно без оглядки на международное право, а судьбы миллионов людей решать лишь одним росчерком пера.

Оно показывает, что право – на стороне сильного, и служит исключительно его интересам.

И оно же показывает, что весь этот хаос в конечном итоге неминуемо приведет к страшной катастрофе.

… Вчера в знак протеста против решения президента США по Иерусалиму, на одной из святынь Ислама - мечети Аль-Акса, погасли огни.

Погасло и освещение священной ели на площади перед Базиликой Рождества Христова в городе Бейтуллахим на Западном берегу реки Иордан - по преданию, под этим деревом родился Иисус Христос.

Иерусалим, или аль-Кудс – это колыбель трех небесных религий – ислама, иудаизма, христианства, и огни на святынях этого города как символ торжества добра призывают людей к любви и милосердию, но не к войнам и разрушениям.

И только от того, найдет ли иерусалимский вопрос справедливое решение, от того, что победит в этой ситуации - право силы или сила права – зависит, зажгутся ли снова огни Аль-Аксы.

Ф.Багирова

При подготовке материала были использованы сообщения мировых новостных агентств.