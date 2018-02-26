Томас Гольц в 1992 году писал: «Армяне, которые напали ночью на Ходжалы, стреляли, стреляли, стреляли…»

Американский профессор и бывший военный корреспондент Томас Гольц был первым западным репортером, побывавшим в Ходжалы сразу после геноцида февраля 1992 года и донесший информацию об этом трагическом событии посредством американских СМИ.

Он – также автор легендарной книги «Азербайджанский дневник», где приводятся свидетельства о Ходжалинской резне, описывается период становления независимости Азербайджана в 1990-е годы и процесс возрождения нации.

В своей первой публикации о Ходжалинской резне, вышедшей на страницах газеты The Washington Post спустя два дня после случившегося, 27 февраля Гольц писал из Агдама:

«По данным администрации главной мечети этого города, расположенного немного восточнее охваченного войной Нагорного Карабаха, за сегодняшний день они похоронили 27 человек, которых привезли из азербайджанского города внутри Нагорно-Карабахского анклава, который в среду был захвачен армянскими военными».

«По словам главы Агдамской мечети Сеида Садикова, только за одну среду беженцы из Ходжалы зарегистрировали в его мечети имена 477 погибших», - писал Гольц.

На тот момент, сразу после трагедии, цифры о погибших и пострадавших сильно разнились. Тогда как на месте речь шла о приближении числа погибших к 500, в Баку официально подтверждали пока только сотню смертей, а в Ереване и вовсе бесцеремонно утверждали, что за прошедшую ночь были убиты не более двух человек.

Из семи трупов, которые Томас Гольц увидел в тот день, были двое детей и три женщины. Одна из них была застрелена в грудь, видимо, с близкого расстояния. 120 беженцев из Ходжалы, которые были размещены в Агдамском госпитале, были с многочисленными ножевыми ранениями.

«Армяне, которые напали прошлой ночью на Ходжалы, стреляли, стреляли, стреляли…» - цитирует Гольц в своей публикации местную жительницу Раису Асланову, которая потеряла в этой бойне мужа и зятя, а дочь пропала без вести.

На фото: Томас Гольц

Также Томас Гольц писал в своей статье, что среди беженцев, которые спустились в тот день в Агдам с высокогорий Нагорного Карабаха, он встретил двух туркменских солдат-дезертиров, которые бежали из своего полка, поскольку армянские сержанты избивали их за то, что они были мусульманами.

Оба дезертира, которые принадлежали к 366-му мотострелковому полку бывшей советской армии, утверждали, что полк поддерживал армянских военных в атаке на Ходжалы.

По словам дезертиров, они пытались помочь женщинам и детям укрыться. Один из них, Агамехмет Мутиф, сказал: «Мы вели с собой через горы группу женщин с детьми, когда армянские войска обнаружили нам и открыли по нам огонь. Были убиты 12 человек».

Читайте по теме:

Американский профессор Томас Гольц снимает фильм и пишет новую книгу об Азербайджане

В Баку презентована азербайджанская версия книги Томаса Гольца об Азербайджане

На сегодня, по прошествии 26 лет со дня трагедии, точно известно, что в ту холодную ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии атаковали город Ходжалы, жестоко убив 613 мирных жителей.

Правозащитная организация Human Rights Watch признала события в Ходжалы 1992 года самым кровавым событием конфликта между Арменией и Азербайджаном.

62-летний Томас Гольц бывал в Азербайджане не раз. Его известная книга «Азербайджанский дневник» (1998 г.) была презентована в Баку в 2016 году в переводе на азербайджанский язык. В тот же визит он сообщил, что работает над новой книгой, в которой нашли отражение вопросы, связанные с Азербайджаном.

Елена Остапенко, Э.Т.