Состоялся велопробег на треке Гран-При Азербайджана Формула-1 - ФОТО

До начала основного этапа Гран-При Азербайджана Формула-1, которая проходит в Баку с участием всемирно известных пилотов, на Бакинском треке состоялся велопробег при организации спортивного клуба велосипедистов при Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) и поддержке компании Формула-1 и Автомобильной федерации Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью СГБ, в велопробеге, проведенной на Бакинском треке, отличающемся своей уникальностью городской трассы соревнований Формула-1, приняли участие начальник СГБ, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, олимпийский чемпион по дзюдо Эльнур Мамедли и казахстанский велогонщик, олимпийский чемпион Александр Винокуров, а также члены клуба велосипедистов академии СГБ имени Гейдара Алиева.