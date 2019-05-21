Семья журналиста Фуада Аббасова обратилась к обществу  

«Все меры для освобождения журналиста Фуада Аббасова будут предприняты его адвокатом в соответствии с законодательством России. Для этого нет необходимости в сборе средств».

Об этом говорится в размещенном на странице журналиста в Facebook статусе от имени его семьи.

Желающие помочь могут поддержать сайт misra.ru, отмечается в статусе.

Напомним, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортировать Ф.Аббасова из страны. Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Процесс завершился 17 мая. 18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.

Фуад Аббасов будет депортирован в Азербайджан 28 мая, заявил ранее его адвокат Эльман Пашаев.

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А.С., Э.Т.