Самые яркие моменты трехдневных аншлаговых концертов Мири Юсифа – ФОТО

Популярный исполнитель Мири Юсиф в очередной раз собрал аншлаг во Дворце Гейдара Алиева, выступив с трехдневными концертами, организованными компанией SS Production.

Отметим, что ранее концерт был запланирован на 8 и 9 декабря, однако из-за ажиотажа вокруг концерта и, следуя желанию многочисленных поклонников артиста, был добавлен еще один концертный день – 10 декабря. Именно по этой причине Мири Юсиф отказался от участия в церемонии вручения премии Altin Kelebek, прошедшей в Стамбуле в эту дату – напомним, что он, как и заслуженная артистка Ройа и победительница «Евровидения 2011» Нигяр Джамал, был номинирован в категории «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı».

Обрадовав поклонников, которых певец называет «ruh əkizləri», третьим концертным днем, Мири Юсиф не прогадал, отказавшись от участия в стамбульском мероприятии, а выиграл, получив невероятный заряд энергии от преданных и любящих слушателей, выложившись в ходе трехдневных аншлагов намного больше, чем на 100%.

Прошедшие аншлаговые концерты стали своеобразным подведением итогов уходящего 2017 года, а сделано артистом и его командой за этот год было немало, как, впрочем, и за прошлые творческие годы. Что ни песня, то хит, что ни клип, то резонанс и, конечно же, что ни концерт, то аншлаг – все это про Мири Юсифа.

Самые яркие моменты трехдневных аншлаговых концертов Мири Юсифа представлены в фоторепортаже ниже

Ф.В, Г.Р.

Фото: Бали Багирли