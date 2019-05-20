Республиканцы осудили призыв Пашиняна о блокировании судов

Республиканская партия Армении строжайшим образом осуждает призыв премьер-министра Никола Пашиняна о блокировании судов в стране и считает это беспрецедентным притеснением судебной системы.
Об этом говорится в заявлении исполнительного органа РПА, опубликованном зампредом партии Арменом Ашотятом на его странице в Facebook.
«В Армении вновь под угрозой конституционный строй, основы разделения властей и их равновесия, а также права ряда лиц. Строжайшим образом осуждаем призыв премьер-министра Никола Пашиняна, который является беспрецедентным притеснением судебной системы», - говорится в заявлении.
Такой метод нанесет непоправимый урон системе правосудия и основам права, отмечается в заявлении.
«Это углубляет раскол общества, нарушает общественное миролюбие, формирует и дает новый сигнал к неповиновению и ненависти, что влечет за собой непредсказуемые последствия.
В сложившейся ситуации призываем:
- Армянский народ воздержаться от участия в инициированной Николом Пашиняном опасной и непредсказуемой акции.
- Правительству, институтам гражданского общества, общественным деятелям присоединиться к осуждению и работам, препятствующим процессу, который приведет к краху государственного строя.
- Правоохранительным органам обеспечить деятельность властей исключительно в рамках конституции Армении и в рамках закона.
- Международное сообщество, аккредитованных в Армении дипломатов дать четкую оценку действиям властей», - подчеркивается в заявлении.
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А.С., Э.Т.