Пашинян призвал своих сторонников разблокировать все суды - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать все суды, которые с сегодняшнего утра фактически не функционируют.

Об этом он заявил, выйдя в прямой эфир на своей странице в Facebook, сообщают армянские СМИ.

С утра по призыву премьера граждане блокировали входы во все суды республики.

«Обращаюсь к нашим соотечественникам, заблокировавшим входы и выходы в суды. Призываю разблокировать суды Армении с 13:30», - сказал он.

Пашинян отметил, что акция достигла своей цели, а именно - показать, что народ требует истинной независимости судебной системы.

Для того чтобы такая независимость была достигнута, правительство и парламент обсуждают проект будущих действий, добавил он.

«Мы снова хотели выразить нетерпимость общества против несправедливости в судах. Теперь правительство начинает работать для того, чтобы суды республики были независимыми», - сказал Пашинян.

Он отметил, что были приняты конкретные решения, намечены основные направления по решению задач, поставленных им в ходе выступления. Но сейчас премьер не хочет опережать события и раскрывать детали, поскольку в процессе их реализации могут быть некоторые коррективы.

А.А., Э.Т.

13.37

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал начавшиеся в понедельник акции по блокированию судов в стране в обещанном прямом эфире на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в Армении произошли изменения, в результате которых сформированы правительство и парламент, пользующиеся доверием народа. Но эти же события показали, что в Армении нет судебной власти, которая пользовалась бы тем же доверием народа. И деятельность судебной власти постоянно приводила к волнениям в обществе, считает он, сообщают армянские СМИ.

«Не могу судить об обоснованности решений, принимаемых судами. Это не моя прерогатива. Но очевидно, что решения судебной системы не пользуются доверием народа и общества.

Но народ воспринимает судебную власть как остаток прежней коррумпированной системы, где постоянно готовятся заговоры против него. Не пользующиеся доверием суды не имеют достаточно легитимности в этих условиях», - заявил он.

Премьер считает, что из-за органической связи с прежней системой суды аннулируют колоссальную работу следственных органов, которые выявляют многочисленные факты коррупционных явлений прошлого. Еще год назад премьер надеялся, что суды «покаются» и пересмотрят свои ценности. Но этого не произошло, и возможность судебной системы удостоиться доверия считает исчерпанной.

«Сейчас пришло время «хирургического вмешательства». Это процесс должен выражаться так – все судьи в Армении подвергаются «веттингу». Общество должно знать все связи, все договоренности, всю биографию судей», - заявил Пашинян.

А.А., Э.Т.

11.48

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к зданию суда общей юрисдикции районов Кентрон и Норк-Мараш, которое было заблокировано его сторонниками.

«Все, что я хочу сказать, я скажу во время выступления в 12:00. В вашем лице я хочу поблагодарить всех соотечественников, которые ответили на призыв. Прошу прощения, к сожалению, не могу всех посетить», - сказал Пашинян, сообщают армянские СМИ.

Он сделал несколько селфи, пообщался с людьми и уехал.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны 20 мая в 8:30 утра перекрыть входы и выходы в здания судов по всей стране, так как планирует «революцию в сфере правосудия». В полдень премьер пообещал выступить с обращением к народу.

Многие решили перекрыть входы и выходы зданий судов в республике раньше назначенного времени. Решение Пашиняна было принято после того, как суд в Ереване 18 мая освободил Роберта Кочаряна из-под стражи.

А.А., Э.Т.

10.28

Группы протестующих по призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна с утра понедельника блокируют входы в здания судов, передает РИА Новости.

В субботу суд общей юрисдикции принял решение об освобождении экс-президента страны Роберта Кочаряна из-под стражи.

В ответ на это в воскресенье Пашинян призвал заблокировать здания всех судов в стране и не впускать туда никого.

Акции проходят как в Ереване, так и в областях, пользователи соцсетей выкладывают соответствующие видео и фото.

Бывший заместитель министра юстиции Рубен Меликян сообщил на своей странице в Facebook, что в здании суда ереванского района Ачапняк выбиты стекла. Полиция инцидент пока не прокомментировала.

Накануне президент страны Армен Саркисян призвал всех граждан соблюдать закон и сохранять спокойствие.

Ранее обеспокоенность происходящим выразила палата адвокатов Армении, заявив, что эти шаги нарушают конституцию, международные договоры и законодательство.

Омбудсмен Арман Татоян назвал подобные призывы опасными, напомнив о законодательном запрете на любое вмешательство в деятельность судов.

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А.А., Э.Т