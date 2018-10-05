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Рамиль Усубов примет граждан в Гяндже

Сегодня в 11:45 ~ 1 минута на чтение 358
Рамиль Усубов примет граждан в Гяндже

Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов проведет прием граждан в Гяндже.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, прием граждан будет проводиться по вопросам, связанным с работой правоохранительных органов.

Рамиль Усубов проведет прием граждан 27 октября в здании Главного управления полиции города Гянджа.

К нему могут обратиться жители Гянджи,  а также Гёйгёльского, Самухского, Газахского, Шамкирского, Кяльбяджарского, Гедабейского, Агстафинского и Товузского районов Азербайджана.

Прием начнется в 10.00.

Тимур Рзаев, Ф.Б.

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