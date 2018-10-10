Путин попросил отца Хабиба Нурмагомедова не наказывать строго сына за драку – ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин в Ульяновске встретился с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его отцом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Life.ru, глава российского государства обратился к Абдулманапу Нурмагомедову, который также является тренером спортсмена, с просьбой не строго наказывать Хабиба за драку после боя с Конором Макгрегором.

«Буду просить папу, чтобы не строго наказывал, потому что главную задачу решил. Достойно и убедительно», — отмечает Владимир Путин на встрече с Хабибом.

Напомним, что 7 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в бою на UFC 229.

После того как он удушающим приёмом одержал победу над ирландцем, Хабиб перелез стенку октагона, чтобы подраться со спарринг-партнёром Макгрегора Диллоном Дэвисом, который оскорблял его, находясь вне клетки. После этого завязалась массовая драка, которая перетекла в октагон.

Позже Нурмагомедов принёс извинения за драку, а заодно сказал, что отец накажет его за поведение.

1news.az