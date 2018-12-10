Профессор Западно-Каспийского университета: «Никол Пашинян одержал пиррову победу»

Результаты подобных выборов, однозначно, победой называть нельзя, в таких случаях говорят, что избиратели голосовали ногами.

Об этом 1news.az заявил политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя низкую явку избирателей (48.63%) на прошедших 9 декабря в Армении внеочередных парламентских выборах.

Политолог указал, что практически больше половины граждан, имеющих право голосовать, не пришли на избирательные участки.

«О чем это говорит? Это вовсе не говорит об успехе пашиняновских сил и политики, которую он проводил в течение этих нескольких месяцев», - сказал он.

Политолог указал, что победа блока «Мой шаг», возглавляемого Николом Пашиняном, на выборах, в которых приняло участие лишь 48% граждан, имеющих право голоса, является пирровой победой.

«Это не говорит о всенародной поддержке его политического курса, как во внешней, так и во внутренней политике. Пашинян сделал за эти месяцы многое, чтобы отторгнуть от себя массы граждан своими неразумными противоречивыми заявлениями, заигрыванием между Западом и Россией, испортил отношения с союзниками по ОДКБ, принимал какие-то абсолютно бездумные решения», - сказал он.

Политолог указал, что Пашинян, по сути, использовал на выборах свой административный ресурс. Так, многие губернаторы активно воздействовали на избирателей, заставляя их голосовать за блок «Мой шаг».

«Такие результаты нельзя назвать всенародной поддержкой. Пашинян в очередной раз фантазирует, представляя итоги выборов как всенародный успех, называя выборы демократическими и прозрачными. Это полностью противоречит принципам свободы и демократии», - сказал он, отметив, что все это говорит о том, что в Армении царит неразбериха и однозначное невосприятие политических сил, которые окружают Пашиняна.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах с результатом 70,43% (884456) победил блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Второе место с 8,27% (103824) заняла партия «Процветающая Армения», лидер которой неоднократно выражал поддержку Пашиняну. Союзники последнего в лице партии «Светлая Армения» с 6,37% (80024) заняли третью строчку. Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное Собрание 7-го созыва

Эльшан Рустамов, Г.Р.