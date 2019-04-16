Призер чемпионата мира по фехтованию: «Для меня такой результат стал неожиданностью»

Азербайджанские фехтовальщики, принимавшие участие в Первенстве мира среди юниоров и кадетов в польской Торуни вернулись на Родину.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу федерации, Руслана Гасанова, завоевавшего бронзовую медаль в молодежном первенстве мира, которая стада первой в истории Азербайджана, встречали в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

В своем интервью журналистам Руслан Гасанов сказал следующее: «Для меня такой результат стал неожиданностью. Я даже не осознавал, что именно произошло в полуфинале. Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в мою победу. Мои самые сложные встречи были против румынского и венгерского фехтовальщиков. Будущая цель - улучшить результаты. Жду чемпионат Европы для спортсменов в возрасте до 23 лет. Я очень надеюсь хорошо выступить на нем».

В свою очередь главный тренер нашей сборной Чингиз Мустафаев отметил, что они шли к такому результату. «Впереди будет больше побед. Бронзовая медаль Руслана на первенстве мира – это заслуга не только спортсмена и тренеров, но победа всех нас. Эта победа является результатом нашей командной работы».

Генеральный секретарь Федерации фехтования Азербайджана Васиф Мамедов выразил надежду, что эти успехи будут устойчивыми: «Мы поставили перед федерацией большие цели. Наш путь трудный и сложный, но он почетный. Мы верим, что результат Руслана станет традицией».

Теймур Максутов