Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала - ФОТО

21 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, ознакомился с проделанными работами на новопостроенной железнодорожной линии Баку Пассажирская - Сабунчи.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Вначале глава государства встретился с жителями поселка, побеседовал с ними.

Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие Сабунчинского железнодорожного вокзала.

Президент Ильхам Алиев на пассажирском поезде прибыл на Бакихановский и Кешлинский вокзалы, ознакомился с созданными здесь условиями.

1news.az