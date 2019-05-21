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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала - ФОТО

Сегодня в 11:40 ~ 1 минута на чтение 4647
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала - ФОТО

21 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, ознакомился с проделанными работами на новопостроенной железнодорожной линии Баку Пассажирская - Сабунчи.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Вначале глава государства встретился с жителями поселка, побеседовал с ними.

Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие Сабунчинского железнодорожного вокзала.

Президент Ильхам Алиев на пассажирском поезде прибыл на  Бакихановский и Кешлинский вокзалы, ознакомился с созданными здесь условиями.

1news.az

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