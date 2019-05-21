Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала - ФОТО

21 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, ознакомился с проделанными работами на новопостроенной железнодорожной линии Баку Пассажирская - Сабунчи.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
Вначале глава государства встретился с жителями поселка, побеседовал с ними.
Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие Сабунчинского железнодорожного вокзала.
Президент Ильхам Алиев на пассажирском поезде прибыл на Бакихановский и Кешлинский вокзалы, ознакомился с созданными здесь условиями.
1news.az