Президент Грузии: «Надеемся, что Саакашвили будет в безопасности»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник выразил надежду, что находящийся в Киеве бывший глава государства Михаил Саакашвили будет в безопасности.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и освободили политика. В настоящее время колонна активистов вместе с Саакашвили движется в сторону здания парламента Украины.

"Проходящие в Киеве процессы являются внутренними делами Украины, однако в то же время в эпицентре событий находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Надеемся, что его безопасность будет защищена", — написал Маргвелашвили в Twitter.

РИА Новости

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