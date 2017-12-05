Генпрокурор Украины призвал Саакашвили лично прийти к следователю в СБУ - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дает экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сутки, чтобы тот явился к следователю СБУ.

По его словам, через 24 часа "правоохранители сделают все возможное", чтобы Саакашвили явился к следователю для вручения подозрения и избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все возможное, чтобы Саакашвили явился к следователю для предъявления подозрения, а потом в суде… Считаю, что приход к следователю завтра с 9.00 в СБУ лично Саакашвили избавит страну от лишних потрясений. Призываю Саакашвили проявить мужество и ответственность за свои слова", — сказал генпрокурор, выступая во вторник в парламенте.

РИА Новости

16:32

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одсеекой области Михаил Саакашвили обратился из Киева по телефону к членам своей семьи и сторонникам и заявил, что у него "все в порядке" и он намерен продолжить борьбу.



"Я хочу сказать моей маме, Сандре (супруге – ред.) и Никуше (сын – ред.), что у меня все в порядке. Рано или поздно мы сведем счеты со всеми олигархами как в Грузии, так и на Украине. Эти люди не поняли, с кем имеют дело. Посмотрите, как меня поддерживают украинцы… Мы продолжаем борьбу", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" по телефону.



РИА Новости

15:42

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса, где его удерживали силовики, и пытались увезти, передает корреспондент РИА Новости.

Политик был задержан силовиками еще утром, но до сих пор правоохранителям не удавалось вывезти Саакашвили.

Сначала сторонники политика забрались на микроавтобус и взломали заднюю дверь, после этого освободили Саакашвили силой.

Освободив его из микроавтобуса, сторонники окружили политика и уводят его от силовиков. При этом из толпы Саакашвили показывал одну руку, на которой одеты наручники.

РИА Новости

14:42

Протестующие, которые блокируют микроавтобус, в котором силовики везут задержанного экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, начали сооружать баррикаду на улице Трехсвятительской в центре Киева, сообщает украинский телеканал NewsOne во вторник.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

"На ул Трехсвятительской активисты начали разбирать бруковку и сооружать баррикаду", — сказала в прямом эфире корреспондент NewsOne. Кроме того, по ее словам, силовики вручную убирают автомобили, преграждающие путь микроавтобусу в котором находится Саакашвили.

При этом, по данным украинского агентства "УНИАН", полиция частично перекрыла движение на улице Крещатик в Киеве в обе стороны, от улицы Городецкого до Европейской площади.

По данным издания, инспекторы, регулирующие движение, не смогли объяснить причину перекрытия, лишь сослались на соответствующий приказ руководства.

РИА Новости

13:50

Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком, передает корреспондент РИА Новости с места событий.



Сегодня утром в квартиру Саакашвили прошли с обыском, политик после этого забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть. Силовики его задержали.

Бывшего губернатора Одесской области вывели из дома, посадили в машину и попытались увезти, однако его сторонники устроили беспорядки, заблокировали автомобиль и пробили колеса.

В украинском МВД заверили, что на месте находится достаточно силовиков, чтобы обеспечить порядок и безопасность.



РИА Новости

13:30

Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытаются вывезти задержанного экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщила во вторник на своей странице в Facebook народный депутат Украины Светлана Залищук.



"Несколько полицейских и спецназовцев пытаются вывезти его через улицу Трехсвятительскую в микроавтобусе. Их окружили несколько сотен людей и перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Кто-то из активистов пробил колеса в микроавтобусе", — написала Залищук во вторник.



РИА Новости



12:41

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, ему предъявлены подозрения по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос, сообщила во вторник пресс-служба службы безопасности Украины.

"5 декабря 2017 года сотрудники СБУ совместно с генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по части первой статьи 256 Уголовного кодекса Украины ("содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" — ред.), задержали по месту проживания в Киеве Михаила Саакашвили. Правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления. Планируется его допрос следователями", — говорится в сообщении СБУ.

РИА Новости

12:23

Активисты, собравшиеся у дома политика Михаила Саакашвили в Киеве, не дают машине правоохранителей вывезти задержанного политика. Прямую трансляцию ведет телеканал NewsOne.

Часть людей скандирует «Михо!». Слышны также крики «Ганьба (позор.— укр. «Газета.Ru»)».

Автомобиль с Саакашвили пытается проехать, окруженный плотным кольцом людей.

Gazeta.Ru

12:16

Обыски в квартире экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Киеве завершились, ему пытаются вручить подозрение и вывезти из квартиры, сообщил его соратник по партии Юрий Деревянко.

"Насколько мы понимаем, обыски завершились, и ему пытаются вручить подозрение или уже вручили", — сказал Деревянко в эфире украинских телеканалов.

Позже прокурор вышел из квартиры Саакашвили и сообщил, что прокуратура провела обыск в квартире политика на основании решения суда, у квартиры произошла потасовка. На фоне потасовки Саакашвили вывели из квартиры и подъезда, на улице началась потасовка, активисты не дают силовикам его увезти.

РИА Новости

11:55

Правоохранители в Киеве во вторник задержали экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили на крыше дома, где он проживает, сообщили его соратники, находящиеся на месте.

Ранее сообщалось, что в квартире Саакашвили проводится обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. После этого Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз.

​"На крыше его взяли", — сообщил один из его соратников, который находится у квартиры Саакашвили на лестничной площадке, трансляцию с места ведут украинские СМИ и телеканалы.

"Где он сейчас, мы не знаем, в квартире, или его другим путем пытаются вывезти, мы пока не знаем… Клиента задержали, он имеет право на адвоката, это уже не обыск", — заявили другие присутствующие на месте соратники Саакашвили.



РИА Новости

11:41

Генпрокуратура Украины подтвердила проведение следственных действий при поддержке Службы безопасности в квартире экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



"Генеральная прокуратура проводит следственные действия при поддержке Службы безопасности Украины", — сказала Сарган в комментарии украинскому информагентству УНН в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию относительно обысков у Саакашвили.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала NewsOne сказала, что СБУ только сопровождает обыск генпрокуратуры.

"СБУ не имеет отношения к событиям возле помещения Саакашвили. Этим вопросом занимается генеральная прокуратура. Служба безопасности проводит только сопроводительные действия", — сказала Гитлянская.

По данным СМИ, Саакашвили продолжает находится на крыше.

РИА Новости



11:20

Экс-президент Грузии, лидер партии "Движения новых сил" Михаил Саакашвили, к которому силовики пришли с обыском, забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть.

Об этом сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

​Соратник политика Давид Сакварелидзе сегодня утром заявил, что неизвестные выламывают дверь в квартиру Саакашвили в Киеве.

"Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги", — сообщает служба новостей.

По данным телеканала, Саакашвили пытались задержать.

РИА Новости