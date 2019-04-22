Представители Фонда Гейдара Алиева посетили мальчика, на которого напала собака

Представители Общественного объединения (ОО) «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева посетили в городской клинической больнице №1 четырехлетнего Гусейна Гисмят оглу Мамишова, на которого в поселке Сулутяпя напала собака.

Как сообщает 1news.az, представители Общественного объединения заявили, что ОО будет поддерживать ребенка в последующем лечении, а также если ему понадобится пластическая операция на лице.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, собака, страдающая бешенством, на улице напала на ребенка и искусала его лицо. Ребенку сделаны прививки против бешенства, на разорванные щеки хирурги наложили швы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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