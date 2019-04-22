Бешеные собаки в Азербайджане, или Чему учит история ребенка, которому разодрали лицо – ФОТО

В поселке Сулутепе Бинагадинского района бешеная собака напала на четырехлетнего мальчика и разодрала ему лицо.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, Мамишов Гусейн Гисмят оглу, 2015 года рождения, был незамедлительно доставлен в Ходжасанскую больницу, а затем в Бакинскую клиническую больницу №1. Врачи провели малышу хирургическую операцию по восстановлению разодранной щеки, также ему была сделана прививка от бешенства. В настоящее время он находится в палате и его лечение продолжается.

Наряду с этим, ряд СМИ сообщил, что поскольку собака была заражена бешенством, она умерла после того, как укусила ребенка, однако данная информация не нашла своего подтверждения.

В свете данных событий отметим, что проблема бездомных животных в Азербайджане продолжает оставаться одной из насущных, потому что, с одной стороны, жители опасаются стать жертвами разъяренных собак, учитывая, что подобные случаи происходили довольно часто.

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А с другой стороны, страдали собаки, многие из которых не болели бешенством и, будучи довольно миролюбивыми, не представляли опасности для населения, но были жестоко истреблены догхантерами, которых вызывали сами же люди.

Из этого порочного круга постоянно ищут выход, однако, похоже, ситуация все еще далека от идеальной. Зоозащитники указывают на то, что порой отлову и истреблению подвергаются собаки, прошедшие процедуру стерилизации и не представляющие угрозы для людей. В то время как по-настоящему агрессивные, а порой и больные животные, остаются вне поля зрения сотрудников соответствующих структур.

Остается надеяться, что данные структуры сконцентрируются на отлове и стерилизации собак, представляющих угрозу для человека. А уже чипированных и стерилизованных животных оставят в покое, поскольку они не представляют никакой опасности.

1news.az