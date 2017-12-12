Представитель Международного бюро выставок о сильных сторонах Баку в соревновании за Экспо-2025 – ФОТО

В Баку с визитом находится заместитель генсекретаря Международного бюро выставок Димитри Керткентзес.

Он ознакомился с городом и провел ряд встреч с официальными лицами страны в рамках процесса выдвижения Баку в качестве кандидата на проведение Всемирной выставки Экспо-2025.

«Баку – международный город, который уже имеет достаточно большой опыт в проведении крупных международных мероприятий. Этот город доказал, что умеет принимать крупные международные делегации, организовывать их пребывание здесь на самом высоком уровне», - сказал Димитри Керткентзес журналистам.

«Сегодня задача в том, чтобы преподнести международному сообществу свои самые сильные стороны, убедив всех в том, что Баку – наилучшее место для проведения Всемирной выставки Экспо-2025, а лучшей темой является предложенная Азербайджаном тема «Человеческого потенциала», - добавил он.

В рамках визита в Баку состоялись встречи Димитри Керткентзеса с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, а также министром финансов Самиром Шарифовым и министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым.

Свои кандидатуры на проведение Экспо-2025, наряду с Азербайджаном, выдвинули еще три страны – это Россия (город Екатеринбург), Франция (Париж) и Япония (Осака). В течение года все города-кандидаты будут посещать оценочные миссии Международного бюро выставок, а в ноябре 2018 года город-победитель будет определен путем голосования.

Всемирная выставка Экспо проходит раз в пять лет, а в 2025 году она запланирована на период со 2 мая по 2 ноября.

Как отметил Димитри Керткентзес, в Баку он бывал трижды и каждый раз открывал для себя этот город с новой стороны.

«Это очень теплый и дружелюбный город, в котором легко живется. Я верю, что проведение Экспо-2025 придаст его развитию дополнительный импульс», - сказал он, подчеркнув, что для продвижения такого крупного проекта важно, что он пользуется поддержкой руководства страны.

Керткентзес отметил роль молодежи страны в продвижении проекта.

«Но для самого Азербайджана это большая возможность – не только показать нам значимость проекта для города и всей страны, но также продемонстрировать активное вовлечение в этот проект граждан страны, в особенности молодежи», - сказал он.

«Молодежь всегда будет играть значимую роль в жизни любого Экспо. Сегодняшние молодые люди к 2025 году войдут уже в число работающих людей. И их роль в развитии проекта Экспо-2025 на благо городу и страны сложно переоценить», - добавил он.

На фото: Димитри Керткентзес оставляет запись в памятной книге Экспо-2025 в Баку

В Баку оценочная миссия Международного бюро выставок прибудет в апреле-марте 2018 года. По словам Керткентзеса, это важный этап для всех стран-кандидатов на проведение Экспо-2025, так как дает возможность на месте оценить осуществимость проекта.

«С нетерпением ожидаю увидеть, как проект будет развиваться в Азербайджане в предстоящие месяцы, что будет представлено оценочной миссии весной, как затем эти идее будут презентованы 176 странам-членам на заседании Генеральной ассамблеи, как в итоге Азербайджан убедит всех, что Баку – наилучшее место для проведения Экспо-2025», - сказал Керткентзес.

Азербайджан является активным членом движения Экспо в 2000 года.

Елена Остапенко, Э.Т.