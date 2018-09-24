Праздник триатлона в Баку

Нынешний уик-энд прошел под знаком настоящего праздника триатлона в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона Азербайджана, компания «Ernst and Young» под эгидой Федерации провела традиционный турнир, в котором приняли участие почти сто участников. А победу отпраздновал спортсмен национальной сборной Заур Аркания.

Ненастная погода не спугнула участников соревнования, которые собрались на базе международной школы «Sabis» и комплекса «Dreamlaand». Мероприятие, которое проводилось уже в четырнадцатый раз, носило поистине массовый характер – сюда пришли семьи с детьми, а также группы поддержки, чтобы поболеть за своих любимцев.

На турнир заявились как иностранные граждане, работающие в Азербайджане, так и наши соотечественники. Особую изюминку старту придало участие спортсменов первой и молодежной сборной страны по триатлону, представителей администрации национальной федерации, атлетов «BakuTriClub», а также «Железных людей» - спортсменов, преодолевших полную дистанцию «Ironman».

Турнир проходил сразу в нескольких зачетах – в эстафете, когда каждый участник выполнял какой-то один определенный вид, а также в личном зачете, где спортсмены преодолевали водную дистанцию, затем пересаживались на байк, и завершали старт беговым сегментом.

Дополнительным испытанием для спортсменов стало погода: проливной дождь создал существенные трудности спортсменам, которым приходилось считаться с фактором мокрой дороги, особенно при управлении байком. Но спортсмены приняли вызов и практически все успешно преодолели дистанцию – финишную черту они пересекли в «Dreamlaand».

Победу отпраздновал спортсмен сборной Азербайджана Заур Аркания, который показал лучшее время среди всех участников. На церемонии награждения его поздравил президент Федерации триатлона Азербайджана Азер Магеррамов, отметивший высокий уровень организации турнира и важность его проведения.

Действительно, организация состязания заслужила самых теплых слов. Это еще один важный шаг к популяризации триатлона Азербайджана, который обретает у нас все больше почитателей. А значит, массовость этого вида спорта в республике уже не за горами.