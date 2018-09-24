1news.az
Другие виды
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Праздник триатлона в Баку

Сегодня в 14:21 ~ 2 минуты на чтение 234
Праздник триатлона в Баку

Нынешний уик-энд прошел под знаком настоящего праздника триатлона в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона Азербайджана, компания «Ernst and Young» под эгидой Федерации провела традиционный турнир, в котором приняли участие почти сто участников. А победу отпраздновал спортсмен национальной сборной Заур Аркания.

Ненастная погода не спугнула участников соревнования, которые собрались на базе международной школы «Sabis» и комплекса «Dreamlaand». Мероприятие, которое проводилось уже в четырнадцатый раз, носило поистине массовый характер – сюда пришли семьи с детьми, а также группы поддержки, чтобы поболеть за своих любимцев.

На турнир заявились как иностранные граждане, работающие в Азербайджане, так и наши соотечественники. Особую изюминку старту придало участие спортсменов первой и молодежной сборной страны по триатлону, представителей администрации национальной федерации, атлетов «BakuTriClub», а также «Железных людей» - спортсменов, преодолевших полную дистанцию «Ironman».

Турнир проходил сразу в нескольких зачетах – в эстафете, когда каждый участник выполнял какой-то один определенный вид, а также в личном зачете, где спортсмены преодолевали водную дистанцию, затем пересаживались на байк, и завершали старт беговым сегментом.

Дополнительным испытанием для спортсменов стало погода: проливной дождь создал существенные трудности спортсменам, которым приходилось считаться с фактором мокрой дороги, особенно при управлении байком. Но спортсмены приняли вызов и практически все успешно преодолели дистанцию – финишную черту они пересекли в «Dreamlaand».

Победу отпраздновал спортсмен сборной Азербайджана Заур Аркания, который показал лучшее время среди всех участников. На церемонии награждения его поздравил президент Федерации триатлона Азербайджана Азер Магеррамов, отметивший высокий уровень организации турнира и важность его проведения.

Действительно, организация состязания заслужила самых теплых слов. Это еще один важный шаг к популяризации триатлона Азербайджана, который обретает у нас все больше почитателей. А значит, массовость этого вида спорта в республике уже не за горами.

Telegram WhatsApp

234

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Другие виды

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net