Посол Мексики: За три года товарооборот с Азербайджаном увеличился в 8 раз - ФОТО

В четвертый раз посольство Мексики в Азербайджане организовало официальный прием в связи с национальным праздником своей страны – Днем Независимости.

Как сообщает 1news.az, посол Родриго Лабардини открыл мероприятие речью и презентацией, посвященной истории и динамике двусторонних отношений между Мексикой и Азербайджаном.

Он проинформировал о том, что за время деятельности дипломатического представительства Мексики в Азербайджане торговля увеличилась в 8 раз и достигла 20 млн долларов США, а туризм - в 4 раза за период 2015-2017 гг.

«Три года Мексики в Азербайджане нашли отражение в 65 культурных мероприятиях», - сказал он.

Посол указал, что обе стороны достигли подвижек в укреплении правовой базы, подписав в октябре 2017 года межправительственный договор о сотрудничестве в сферах образования, науки, молодежи, культуры и спорта.

«Мексика и Азербайджан являются важными акторами в своих регионах, представляя собой значимые центры торговли, транспорта и транзита, а также энергетики.

Географическое расстояние не препятствует двустороннему сотрудничеству. Наоборот, открывает широкий спектр возможностей для сотрудничества в различных отраслях, таких как нефть и газ, торговля, туризм, культура, спорт и т.д. Взаимный обмен опытом и мнениями, взаимные визиты и укрепление правовой базы являются важными факторами в укреплении двусторонних отношений», - подчеркнул дипломат.

Выступая на мероприятии, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Гюндуз Джафаров заявил, что отношения между двумя странами развиваются в политической, экономической, культурной и многих других сферах.

«Подписанные между странами соглашения еще больше укрепят двустороннее сотрудничество», - сказал он.

Г.Джафаров отметил, что Азербайджан высоко оценивает тот факт, что в 2011 году в Сенате Мексики были приняты документы, осуждающие оккупацию вооруженными силами Армении территорий Азербайджана и Ходжалинский геноцид.

Напомним, что дипломатические отношения между Мексикой и Азербайджаном были установлены 10 февраля 1992 года.

Первое посольство Азербайджана в Латинской Америке было открыто в 2007 году в Мексике, а первое посольство Мексики в регионе Южного Кавказа открылось через семь лет, в 2014 году, в Азербайджане.

Эльшан Рустамов, Э.Т.