Песков: позиция Эрдогана по Иерусалиму не совпадает с российской

России известна позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по палестино-израильскому конфликту, в данном случае она не совпадает с позицией Москвы, которая хорошо известна.

Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

«Мы знаем эту позицию, она в данном случае не совпадает с нашей позицией. Позиция России по Иерусалиму, по ближневосточному урегулированию очень хорошо известна», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к призыву Эрдогана о провозглашении Иерусалима столицей Палестины.

На вопрос, считает ли Россия такую позицию полезной для палестино-израильского урегулирования, Песков ответил: «Мне нечего добавить к сказанному».

Ранее Эрдоган, выступая в среду на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, назвал Израиль «террористическим государством» и предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на действия США, признавших этот город столицей Израиля.

На прошлой неделе президент США Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.

Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

1news.az

