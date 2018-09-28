Пашинян подошел к Президенту Ильхаму Алиеву, чтобы поговорить - ВИДЕО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе обменялись несколькими словами.

До начала встречи лидеров стран СНГ в узком составе состоялась церемония совместного фотографирования, после чего Никол Пашинян и Ильхам Алиев прошли несколько шагов рядом перед видеокамерами и обменялись несколькими словами.

Как видно на кадрах, именно премьер-министр Армении первым обратился к Президенту Ильхаму Алиеву, чтобы поговорить.

Напомним, что в столице Таджикистана Душанбе стартовало очередное заседание Совета глав государств СНГ.

В заседании принимают участие президенты Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.

Во время саммита запланированы заседания в узком и расширенном составах.

По итогам саммита СНГ планируется принять 18 документов. Особое внимание главы государств Содружества уделят обсуждению подготовки к предстоящему в 2020 году 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Эльшан Рустамов, Г.Р.