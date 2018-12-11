Гасан бек Агаев: трагическая судьба одного из отцов-основателей АДР – ФОТО

В Декларации независимости его подпись стоит первой. Блестящий врач, талантливый журналист и просветитель, видный государственный деятель, один из тех, кто посвятил жизнь свободе и независимости Азербайджана - Гасан бек Агаев.

В рамках объявленного в нашей стране Президентом Ильхамом Алиевым «Года Азербайджанской Демократической Республики», 1news.az посвящает этому незаурядному человеку вторую статью из цикла материалов о жизни и деятельности выдающихся личностей, стоявших у истоков азербайджанской государственности.

Первая статья была посвящена председателю Совета министров АДР Насиб беку Юсифбейли.

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Гасан бек Агаев родился в 1875 году в Елизаветполе (ныне Гянджа), в семье Мешади Гусейн бека. По окончании Елизаветпольской классической гимназии продолжил образование на медицинском факультете Московского университета, который успешно окончил в 1901 году. Основной специализацией Гасан бека были хирургия и болезни сердца.

Высшее образование Гасан бек получил благодаря выдающемуся азербайджанскому меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Он помогал Гасан беку и после возвращения из Москвы.

Гасан бек стал работать врачом на ткацкой фабрике Тагиева и в учрежденной им Женской школе. Там же преподавательницей работала выпускница петербуржского Института благородных девиц, дочь полковника царской армии Садига Абдуррахманова - Хадиджа Абдуррахманова.

Полюбив друг друга, молодые люди создали счастливую семью. У Гасан бека и Хадиджи ханум родились три дочери – Хуршид (1905 г.), Гюльрух (1908 г.) и Назакят (1910 г.).

На фото: Гасан бек Агаев с супругой

В 1906-1907 годах Гасан бек возглавлял в Баку 4-ю бесплатную лечебницу, но наряду с врачебной деятельностью активно занимался журналистикой.

Считая прессу мощным средством для просвещения населения и выступая против суеверий и мракобесия, Гасан бек в своих статьях уделяя большое внимание вопросам устранения социальных причин заболеваний.

Например, в одной из своих статей он писал, что причина многих детских болезней кроется в том, что родители предпочитают лечить ребенка, обращаясь не к профессиональным врачам, а к так называемым «народным целителям».

«Говорят, что младенца нельзя купать, потому что у воды он якобы может стать (?) одержимым.

Ребенок с немытым, грязным телом и бессистемным питанием обязательно должен заболеть, и он заболевает. Его тело покрывается сыпью, у него начинает болеть живот, его тошнит, он капризничает, трет уши, подергивает руками и ногами.

Видя все это, мать и отец начинают думать, что ребенок одержим. И соответственно, начинают лечить, обмазывая его лоб гарью с кастрюль и вешая ему на шею бумажки с молитвами. Более того, мать смачивает чернила на молитвах грудным молоком, и кормит им дитя. Или поджигает бумагу с молитвой и, смешивая пепел с глиной, обмазывает этим лицо ребенка», - писал Гасан бек в одной из своих статей…

Свои статьи Гасан бек обычно подписывал «Təbib H.Ağayev» («Медик Г.Агаев»), «Təbib Həsən Ağayev», «Təbib Həsən Ağayev Gəncəli».

7 июня 1905 года Гасан бек Агаев вместе с Али беком Гусейнзаде возглавил первую тюркоязычную газету на Кавказе «Хаят». В 1911-1912 годах Гасан бек стал главным редактором издающегося в Гяндже журнала «Южный Кавказ» («Cənubi Qavqaz»).

Также он сотрудничал с газетами «Иршад», «Тарагги» и «Хагигат», где редактором был великий азербайджанский композитор Узеир Гаджибейли.

Примечательно, что Гасан бека и Узеир бека связывало чувство глубокого уважения друг к другу.

После революции 1905 года Гасан бек стал одним из учредителей Мусульманского благотворительного общества, созданного в Баку под руководством Гаджи Зейналабдина Тагиева.

На фото: Гаджи Зейналабдин Тагиев

В 1907 году Гасан бек был избран председателем центрального комитета Съезда мусульманских учителей Кавказа, и в этот период многое сделал для просвещения населения. Гасан бек также был одним из инициаторов создания в 1914 году в Гяндже первого медицинского общества.

Еще со студенческих лет Гасан бек увлекся социал-демократическими идеями, и это позже обусловило его активную политическую деятельность. В 1917 году он стал одним из соучредителей политической партии Türk Ədami-Mərkəziyyat (Тюркской партии федералистов).

После октябрьской революции идея создания независимых государств в Закавказье приобрела реальные очертания. 12 января 1918 года Закавказский комиссариат, обсудив вопрос о политическом положении Закавказья, принял решение о созыве Закавказского сейма с парламентскими функциями.

Избранный в Закавказский сейм Гасан бек Агаев исполнял обязанности заместителя председателя Азербайджанского Национального Совета.

«Мы смотрим на настоящий Сейм как на Учредительное собрание, долженствующее разрешить все наши чаяния и все кардинальные краевые вопросы», - говорил Гасан бек Агаев, выступая на заседании Сейма.

В Сейме шли бурные дебаты о будущем народов этой территории. Азербайджанские, грузинские и горские (дагестанские) депутаты поддержали идею создания Закавказской федерации. Несмотря на противодействие армянской делегации, 9 (22) апреля было принято решение провозгласить Закавказье «независимой, демократической и федеративной республикой».

Но сложная политическая ситуация и военные действия крупных держав на Кавказе вынудили принять позже другое решение, и 26 мая Закавказский сейм объявил о самороспуске.

28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Историческое заседание Национального Совета АДР, на которой была принята Декларация независимости, состоялось под председательством Гасан бека Агаева.

В ходе заседания только что возвратившийся из Елизаветполя Гасан бек Агаев предоставил участникам подробные сведения о положении Елизаветполя и губернии, о прибытии туда нескольких турецких офицеров. Гасан бек Агаев категорически заявил, что приезд этих офицеров в Елизаветполь ничего общего не имеет с будущим устройством политической жизни Азербайджана, и что «турки на Кавказе – в Азербайджане никаких агрессивных действий не преследуют, наоборот, турки заинтересованы в сохранении самостоятельности Азербайджана…»

Затем Насиб бек Юсифбейли (Усуббеков) огласил телеграммы и письмо Мамед Эмина Расулзаде из Батуми.

Член Совета Халил бек Хасмамедов сделал обязательный доклад, доказывающий необходимость и неотложность объявления Азербайджана независимой республикой. После деятельного и всестороннего обсуждения, и голосования по этому вопросу Совет высказался за немедленное объявление Азербайджана независимой демократической республикой, после чего была оглашена Декларация независимости Азербайджана.

Декларация читалась и слушалась Советом стоя. Подписи под этим историческим документом поставили Гасан бек Агаев, Фатали Хан Хойский, Насиб бек Юсифбейли, Джамо бек Гаджинский, Шафи бек Рустамбеков, Нариман бек Нариманбеков, Джавад Мелик-Еганов и Мустафа Махмудов. Затем Совет поручил Фатали хану Хойскому образовать правительство Азербайджанской Демократической Республики.

Из статьи «О независимости Азербайджана» Гасан бека Агаева, газета «Азербайджан», т 28 мая 1919 г.

«Тюркский народ купил свободу ценой крови своей и с этой свободой не расстанется. Народ, вкусивший плоды свободной жизни, не пойдет по дороге к темному прошлому…

Азербайджан, поскольку это будет зависеть от его свободной воли, может обойтись без чужой опеки. Год самостоятельной жизни показал это, и все, знакомые с нашей жизнью, должны признать за нами право на самостоятельное существование…

Об отношении Азербайджана к национальным меньшинствам говорить не приходится. Мы мыслим себе всех граждан Азербайджана свободными и полноправными. У нас нет сынов и пасынков. Мы желаем только, чтобы граждане Азербайджана не тюрки освободились от наносных влияний и относились бы лояльно к нашей самостоятельности. Это не слова только. Мы доказали это всей нашей политикой по отношению к национальным меньшинствам».

Страны-победительницы в Первой мировой войне, через своих представителей уведомили правительство АДР, что международному признанию независимости молодой Республики могло бы служить предоставление Эривани и некоторых прилегающих территорий армянам.

Эти условия стран Антанты были вынесены на обсуждение Национального Совета АДР 29 мая 1918 года. Несколько депутатов, в том числе Гасан бек Агаев категорически выступили против этих условий. Но в конечном итоге участники заседания были вынуждены принять тяжкие условия.

«Из протокола заседания Мусульманского национального совета о переговорах с Армянским национальным советом о границах между Арменией и Азербайджаном и уступке Эривани Армении

г.Тифлис, 29 мая 1918 г.

На открытии заседания член Совета Ф.Х.Хойский докладывает совету о результатах переговоров представителей Совета с представителями Армянского национального совета по поводу границы территорий Азербайджанской и Армянской федераций. Ф.Х.Хойский заканчивает свой доклад сообщением, что для образования Армянской Федерации им нужен политический центр, а таковым после отхода Александрополя к Турции, может быть только Эривань, а потому уступка Эривани армянам, говорит Хойский, является неизбежной...

Председатель Г. б. Агаев

Секретарь М.Махмудов».

С образованием Азербайджанского парламента 7 декабря 1918 года Гасан бек Агаев был избран заместителем председателя законодательного органа независимой республики. Но ввиду того что председатель парламента Алимардан бек Топчибашев некоторое время отсутствовал в Баку, до 2 февраля 1920 года законодательным органом руководил Гасан бек Агаев. За это время по его инициативе и под его руководством парламент принял ряд важных законодательных актов.

В конце апреля 1920 года, после того как Азербайджан был уже захвачен большевиками, Гасан бек уехал в Тифлис, где 19 июля был зверски убит армянским террористом.

Так трагически оборвалась жизнь одного из выдающихся государственных деятелей, благодаря которым были заложены основы национальной государственности и будущей независимости Азербайджана.

Гасан бек Агаев похоронен на мусульманском кладбище в Тифлисе. Его могила находится рядом с могилой великого азербайджанского драматурга и просветителя Мирзы Фатали Ахундова…

Ф.Багирова